Lanzamiento talibán La pareja británica celebrada en Afganistán durante siete meses







Los talibanes publicaron el viernes una pareja británica celebrada en Afganistán Durante más de siete meses por cargos no revelados, dijo un funcionario, parte de un esfuerzo más amplio para que su gobierno sea reconocido internacionalmente años después de tomar el poder.

El caso de Peter y Barbie Reynolds, de 80 y 75 años, subrayó las preocupaciones de Occidente sobre las acciones del Taliban ya que derrocaron al gobierno respaldado por los Estados Unidos del país en una ofensiva de rayos de 2021. Los Reynolds habían vivido en Afganistán durante 18 años y dirigieron una organización de educación y capacitación en la provincia central del país de Bamiyan, eligiendo permanecer en el país después de que los talibanes incautaron el poder.

KatarUna nación rica en energía en la Península Arábiga que medió las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes antes de la retirada estadounidense, ayudó a liberar a los Reynolds. La pareja salió de Afganistán el viernes, dijo un diplomático. El diplomático habló bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones sensibles en el caso.

Los miembros de la familia de Reynolds en el Reino Unido Repetidamente pidió la liberación de la pareja, diciendo que estaban siendo maltratados y retenidos por cargos no revelados. Si bien los talibanes rechazaron las acusaciones de abuso, nunca han explicado qué provocó su detención.

En julio, Naciones Unidas Los expertos en derechos humanos advirtieron que la salud física y mental de la pareja se estaba deteriorando rápidamente y que estaban en riesgo de daños irreparables o incluso la muerte.

