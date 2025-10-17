Lanzamiento portátil de Xbox Ally: entrevista con la presidenta Sarah Bond

xboxEl nuevo dispositivo portátil ha estado disponible durante 24 horas y la respuesta a la Aliado de ROG Xbox y ROG más caro Aliado de Xbox X ha sido abrumadoramente positivo por parte de los primeros críticos.

Pero como ocurre con cada lanzamiento importante dentro de la comunidad de jugadores, el lanzamiento de Ally ha generado preguntas sobre el costo versus el valor, para quién está destinada exactamente la consola portátil y cómo el nuevo producto estilo PC portátil (fabricado en asociación con la compañía taiwanesa de electrónica Asus) podría afectar los planes de Microsoft Gaming para más consolas de juegos Xbox a gran escala.

Primero, presidente de Xbox sara bonos le dice a Variety que los precios de Ally ($599,99) y Ally X ($999,99) fueron determinados en gran medida por el fabricante Asus.

«Nos fijamos en cómo crear múltiples opciones para las personas. Y realmente fue Asus, porque este es su hardware», dijo Bond el jueves durante un evento de lanzamiento de los dispositivos Ally. «Eso es todo su conocimiento del mercado, del conjunto de funciones, de lo que la gente quiere, para determinar los precios finales de los dispositivos».

A pesar del elevado precio, Bond dice que cuando se abrieron los pedidos anticipados en septiembre, «la reacción fue una demanda abrumadora del dispositivo». «Se agotaron las entradas en la Tienda Xbox. Se vendieron muy rápido en otros lugares alrededor del mundo», dijo Bond. «Me siento muy bien con el valor que ofrecemos a los jugadores por el precio, basado en la recepción del hardware».

Cortesía de Microsoft

Bond dice que los resultados previos al lanzamiento son «una confirmación real de algo que sabemos y en lo que hemos estado trabajando durante mucho tiempo, que es que los juegos deben actuar como entretenimiento: deben ser algo que puedas tener contigo en cualquier lugar. Deberías poder jugar cualquier juego que quieras con quien quieras en cualquier dispositivo».

Xbox decidió asociarse con Asus para desarrollar la línea de dispositivos portátiles Ally “para realmente comenzar a transformar la experiencia y llevarla al siguiente nivel de una manera que pudiéramos asociarnos mucho más rápido y de una manera mucho más innovadora de lo que podíamos”. [individually] con lo que cada uno de nosotros estábamos haciendo”, dice Bond.

El primer paso en el proceso fue priorizar el diseño ergonómico de Ally y Ally X: «Tomamos todo lo que sabíamos sobre lo que se necesitaba para hacer un controlador, cómo se siente realmente que las cosas funcionen en una variedad de tamaños de manos, cómo se siente jugar durante tres horas y trabajamos en la ergonomía del dispositivo para hacerlo súper, súper cómodo», dijo el presidente de Xbox.

Una vez que se resolvió la experiencia práctica, Bond dice que la siguiente llamada del equipo de Xbox fue al departamento de PC de Microsoft.

«Nos asociamos con el equipo de Windows para pensar en la experiencia de Windows en el dispositivo y asegurarnos de que estuviera optimizada», dijo Bond. «No hay un teclado en esto. Tuvimos que optimizarlo para el controlador y el tacto a través del UE, hasta el momento de saltar a tus juegos. Así que Windows está realmente diseñado para ejecutarse en una computadora de mano y en este factor de forma y en algo que está diseñado especialmente para un juego».

Algunos de los primeros discursos sobre las computadoras portátiles Xbox cuestionan para quién están destinados exactamente los productos, ya que Asus se centra principalmente en dispositivos portátiles para PC, y hay escépticos que piensan que ROG Xbox Ally iba a ser poco más que un producto Asus existente con un botón y una marca Xbox.

Si bien no es un producto hecho internamente, Bond insiste en que es Xbox de principio a fin, ya sea que seas un jugador más causal y quieras un Ally, o un jugador incondicional que esté mirando a un Ally X.

«Queremos asegurarnos de que la gente tenga opciones», dice Bond. «Queremos asegurarnos de que haya una opción para los jugadores poderosos que quieren las últimas innovaciones, que quieren ir más allá de lo que es posible, los jugadores más exigentes. Y luego, si alguien está buscando juegos de PC en movimiento, es un jugador casual, es un entusiasta de los juegos, entonces está Xbox Allys para ellos. Ofreciendo múltiples opciones para las personas, para que podamos conocerlas dondequiera que estén».

El anuncio de la asociación de ROG Xbox Allys y Xbox con Asus también generó cierta confusión sobre si Xbox estaba fuera del juego de consola de fabricación propia. Bond confirma que el equipo de Xbox todavía está trabajando arduamente en sus consolas de próxima generación, las secuelas de Xbox Series S y X, e incluso existe la posibilidad de dispositivos portátiles fabricados internamente.

«Estamos 100% pensando en hacer cosas en el futuro», dijo Bond. «Tenemos nuestro hardware de próxima generación en desarrollo. Hemos estado analizando la creación de prototipos y el diseño. Tenemos una asociación que hemos anunciado con AMD en torno a esto, así que eso está por llegar. Lo que vimos aquí fue una oportunidad para innovar de una nueva manera y ofrecer a los jugadores otra opción, además de nuestro hardware de próxima generación. Siempre estamos escuchando lo que quieren los jugadores y los creadores. Cuando hay demanda de innovación, la vamos a construir».

El lanzamiento de Xbox Ally y Ally X se produce inmediatamente después de varios aumentos de precios en Xbox (para ambas consolas y su servicio de suscripción Game Pass) y justo antes de la temporada navideña, cuando Xbox tiene una lista de lanzamientos de juegos AAA muy esperados aún por venir, incluidos “Call of Duty: Black Ops 7” y “Outer Worlds 2”. Bond señala que este frenesí de lanzamientos y actualizaciones comerciales es «el comienzo de un nuevo ritmo que el equipo está ejecutando».

«Hay mucha más innovación por venir, incluyendo cosas como optimizar aún más la experiencia aquí, ampliar el programa de compatibilidad portátil, ofrecer más beneficios y mejoras a la experiencia y otras características y adiciones que le daremos a la gente más opciones y más juegos», dice Bond.