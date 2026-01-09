Lanzamiento oficial del Toyota GR Yaris Morizo ​​​​RR Edición limitada

VIVA – toyota Gazoo Carreras oficial presentando toyota Yaris Morizo ​​​​RR, versión de edición limitada del hatchback actuar GR Yaris alto, en el Salón del Automóvil de Tokio 2026.

Este automóvil fue desarrollado directamente con la dirección de Akio Toyoda, presidente de Toyota, quien también es conocido como el Maestro Conductor con el sobrenombre de Morizo, por lo que presenta una sensación de conducción cercana a la experiencia. carreras verdadero.

Interior del coche de edición limitada Toyota GR Yaris Morizo ​​​​RR

El GR Yaris Morizo ​​​​RR nació de la experiencia de Toyota Gazoo Racing en las 24 Horas de Nürburgring de 2025. Se utilizaron datos de la pista para mejorar la suspensión, el control y la aerodinámica, lo que dio como resultado un hatchback que responde mejor, es más estable y divertido de conducir.

Toyota enfatiza que el Morizo ​​​​RR no es solo un auto de exhibición, sino un vehículo que sigue siendo cómodo para el uso diario.

El GR Yaris Morizo ​​​​RR aparece en el exclusivo color Gravel Khaki, combinado con llantas Matte Bronze y pinzas de freno amarillas. Las características aerodinámicas clave incluyen:

– Gran alerón trasero de fibra de carbono, añade estabilidad a altas velocidades.

– Capó, alerón delantero y faldones laterales de fibra de carbono que mejoran el rendimiento y la apariencia agresiva.

El diseño refleja un equilibrio entre estilo, funcionalidad y la herencia automovilística de Toyota.

El motor turbo de tres cilindros y 1.6 litros del GR Yaris todavía se usa, pero la entrega de potencia ahora se realiza a través de una transmisión automática directa Gazoo Racing (G-DAT) de 8 velocidades, con un sistema AWD y “Morizo ​​​​Mode” para una distribución de torque 50:50 entre las ruedas delanteras y traseras.

Las configuraciones de suspensión y dirección EPS se han ajustado para rastrear los datos, proporcionando un contacto más consistente de los neumáticos, alta agilidad y respuesta de aceleración brusca, sin dejar de ser cómodo para el uso diario en carretera.

Toyota sólo producirá 100 unidades para el mercado europeo y 100 unidades para Japón. Las ventas comienzan en la primavera de 2026 y los compradores se seleccionan mediante una lotería de la aplicación GR para mantener la exclusividad. El modelo no se venderá en los Estados Unidos porque el GR Yaris estándar no está disponible allí, pero aún está captando la atención de los fanáticos de los hot hatch en todo el mundo.

Toyota GR Yaris Morizo ​​​​RR Edición Limitada

El Toyota GR Yaris Morizo ​​​​RR es un símbolo del espíritu de «primero el conductor» heredado por Akio Toyoda a través de una experiencia real en carreras. Con su diseño agresivo, rendimiento AWD preciso, alerón trasero de fibra de carbono, modo Morizo ​​especial e interior exclusivo, este automóvil brinda una sensación de conducción intensa y agradable para los fanáticos de los hot hatch, sin dejar de poder usarse todos los días.