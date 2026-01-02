Lanzamiento oficial del avance de Balas Budi, la acción de venganza de Michelle Ziudith hasta que Gisel esté lista para hacerte reír

Jacarta – Película comedia romántica»devolviendo el favor«lanzó oficialmente hoy su primer avance. Este último trabajo del director Reka Wijaya, producido por Imagine Pictures, inmediatamente llamó la atención con un avance de 42 segundos que presenta una combinación de romance, intriga y comedia fresca. El avance da una idea inicial del inteligente plan de venganza preparado por una alianza de mujeres contra un hombre lleno de encanto.

El avance comienza con una serie de imágenes románticas que resaltan el encanto de Budi, el personaje interpretado por Yoshi Sudarso. Aparece como un hombre de ensueño a través de varios momentos dulces, desde la atmósfera íntima de una fiesta de bodas hasta una cena elegante en un acuario gigante. Todo parecía perfecto… hasta que la realidad dijo lo contrario. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La atmósfera cambió drásticamente cuando se reveló la fachada de Budi como impostor. La revelación provocó indignación entre las víctimas, incluido el personaje cargado de emociones de Michelle Ziudith. Es a partir de este punto que comienza a gestarse el principal conflicto de la película.

La tensión del teaser aumenta cuando el público presencia la transformación de cuatro personajes femeninos: Thalita (Gisella Anastasia), Alma (Michelle Ziudith), Ayu (Niken Anjani) y Uli (Givina). Pasaron de ser víctimas heridas a un equipo “profesional” con un objetivo: vengar la traición de Budi.

Las imágenes los muestran reunidos en una base secreta, con paneles de investigación, mapas y fotografías de los objetivos. Estas escenas enfatizan que la venganza que se planea no es sólo emocional, sino que está llena de estrategia.

El vídeo teaser cierra con un suspenso que satisface la curiosidad. Budi parecía indefenso, cautivo en una silla y listo para recibir «lecciones» de las cuatro mujeres. Esta escena tiene un final fuerte y también hace que el público espere con ansias la continuación de la historia en la pantalla grande.

Bajo la dirección de Reka Wijaya, la película «Balas Budi» presenta una historia de traición que se siente cercana a la vida cotidiana. La fuerte química entre los jugadores es el principal impulsor de la historia, envuelta en una comedia fresca, ligera pero mordaz. Además de tener el potencial de entusiasmar, enojar y enojar a los espectadores, esta película también explora el otro lado de la solidaridad de las mujeres frente a la traición de maneras inesperadas.