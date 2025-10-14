Lanzamiento oficial de la versión económica del automóvil eléctrico Tesla, precios a partir de 500 millones de IDR

VIVA -recientemente tesla acaba de lanzar una variante de “Edición estándar” para modelo El más popular es el Modelo 3. Estándar y Modelo Y Estándar. Estos coches se comercializan como versiones asequibles con precio más barato de lo habitual.

Citado VIVA de Equipo de corte El martes 14 de octubre de 2025, estos coches se comercializan como versiones asequibles con precios a partir de 35.490 dólares o alrededor de 590 millones de IDR para el Modelo 3, y 38.490 dólares o alrededor de 639 millones de IDR para el Modelo Y.

Fábrica de coches eléctricos Tesla

Esto se debe a que, en respuesta a la creciente demanda de vehículos eléctricos verdaderamente baratos, Tesla introdujo una nueva variante de la gama Model Y y Model 3, llamada Standard Edition, que Elon Musk calificó de modelo asequible.

¿Qué es exactamente la Edición Estándar?

El principal atractivo de estos modelos, por supuesto, es el precio, pero en cuanto a cambios de diseño. Por ejemplo, en términos del exterior, el cambio más obvio es un diseño exterior más minimalista, con el automóvil casi completamente desprovisto de cualquier otra cosa que su silueta, pareciendo una estatua de prueba de arcilla con pintura lisa en los tres colores: blanco, gris o negro.

Este minimalismo extremo también se siente en el interior. El Model S y el Model Y nunca tuvieron un grupo de instrumentos, pero la Edición Estándar omite otros elementos distintivos que aman a los fanáticos de Tesla.

En cuanto a las características que no tiene la Edición Estándar, aunque todavía tiene techo corredizo, no se puede ver desde el interior. Los faros son muy simplificados, sin luces adaptativas, y están todos integrados en una sola unidad, por lo que no hay faros antiniebla ni luces LED.

Las ruedas son llantas de acero de 18 pulgadas en lugar de llantas de 19 pulgadas, no hay radio AM/FM, ocho parlantes (en lugar de 15), no hay apoyabrazos en el asiento central trasero, no hay amortiguadores adaptativos, no hay dirección automática y más.

Los fans no están contentos

Aunque el precio es más económico, muchos fans no están contentos. Según ellos, un automóvil es más que una simple colección de sus componentes; para algunas personas, un automóvil es una extensión de la autoimagen de una persona, por lo que algo tan básico como un Tesla Standard Edition no atrae a este grupo.