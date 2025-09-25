Lanzamiento en IMOS 2025, esta es la característica superior de las fuerzas JPX

South Tangerang, Viva – El Show de motocicletas de Indonesia (IMOS) 2025 en Ice BSD Tangerang no solo está animado por el lanzamiento de una nueva moto. Apoyo de accesorios como timón También recibió el centro de atención de los visitantes de la exposición.

JP Industries, fabricantes de cascos con marcas de JPX, JP y JPR, introdujo sus últimos productos. Se introdujo oficialmente un casco de cara completa de diseño deportivo llamado JPX Forces oficialmente.

«Los cascos con el género de Full Face Motorsport. Completando nuestra colección de cascos de cara completa, JPX prepara un producto de casco más confiable con innovación y diseño deportivo con máxima comodidad», dijo Yusuf, gerente de marketing de JPX Helmet, citado el jueves 25 de septiembre de 2025.

Este nuevo producto conlleva una serie de características que se afirma que mejoran la experiencia de manejo. Una de ellas es la doble certificación que cumple con los estándares SNI y ECE 22.06.

Además, el casco está equipado con una función de revestimiento de emergencia para liberar rodamientos profundos rápidamente durante una emergencia. Esta característica se presenta para facilitar el manejo en caso de un incidente en el camino.

Las fuerzas JPX de visor también admiten la tecnología anti-fog lista para que la vista permanezca clara. Se dice que las condiciones climáticas de visualización o lluvia no son fáciles de interferir con la visibilidad del conductor.

Por conveniencia, este casco utiliza un sistema de ventilación que se actualiza con una mejor circulación. El material ligero pero fuerte también es parte de su construcción.

«El lanzamiento de las fuerzas JPX en Vamos 2025 Es un momento importante para nosotros mostrar el compromiso de JPX en apoyar a los corredores indonesios con productos de casco que no solo son elegantes, sino que también cumplen con los estándares de seguridad globales «, dijo.

En el stand de JPX, los visitantes pueden probar un casco nuevo directamente a través de un ajuste de prueba. También hay otras actividades, como promociones especiales e interacciones con la comunidad de motocicletas.