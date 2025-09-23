Lanzamiento de Wuling Binguo S, Lista de precios de Honda BR-V

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular Viva Automotive Hoy, presentando las últimas actualizaciones automotrices desde el lanzamiento de Wuling Electric Cars hasta consejos prácticos para automovilistas en medio del tema de la escasez de combustible.

Leer también: Lista de precios de Honda BR-V Condiciones nuevas y utilizadas



1. Lanzamiento a fines de septiembre, Wuling Binguo S Tener un equipaje de 1.450 litros

Leer también: Precio de oro de hoy 22 de septiembre de 2025: Registro de impresión Antam Translucente RP 2,123 por gramo, Global Shiny



Wuling Binguo S, un nuevo automóvil eléctrico compacto, listo para lanzarse el 27 de septiembre de 2025 en China con precio Rp146 millones a RP174 millones y una distancia de hasta 430 km CLTC. Este modelo ofrece un equipaje de expansión de 1,450 litros, un interior moderno con una pantalla AI Deepseek de 12.8 pulgadas, así como un diseño nuevo en cuatro colores exteriores. Leer más.

2. Lista de precios de Honda BR-V Condiciones nuevas y utilizadas

Leer también: El precio oficial del último auto Mazda septiembre de 2025



Honda BR-V 2025, SUV de siete pasajeros duros, viene con precios de Yakarta OTR a partir de RP297.3 millones para el tipo S MT hasta RP370.4 millones para N7X Prestige con CVT de detección de Honda. La segunda generación está equipada con un motor I-Vtec 121 PS de 1.5L, una función de detección de Honda y una cabina de relieve; Mientras que la antigua unidad de primera generación es RP170-200 millones, la segunda generación es RP220-250 millones. Leer más.

3. Lista Estación de servicio con cáscara que proporciona super combustible



Las motocicletas hicieron cola en las estaciones de gas Shell en Surabaya. Foto : Viva.co.id/nur Faishal (Surabaya)

La escasez de Super BBM en las estaciones de gas Shell hace que los automovilistas tengan que verificar ubicaciones disponibles como en Yakarta: Shell Map Selatan-1, KLP Gading-1 y Fatmawati-1. En Banten y West Java, el stock está en Shell Alam Sutera-1, Cibinong-1; Mientras que Java Oriental incluye Shell Kawi-1 en Malang y Gajahmada-1 en Mojokerto. Leer más.