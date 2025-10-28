Lanzamiento de TLA entre múltiples compradores de ‘The Activist’ con destino a Tallin

La empresa de ventas Alief, que cambia géneros entre Francia y el Reino Unido, ha sellado múltiples acuerdos que cubren casi 20 territorios para la película neo-noir gay de Romas Zabarauskas, “The Activist”, antes del estreno internacional de la película en Noches Negras de Tallin Competición Báltica del Festival de Cine de Alemania (PÖFF).

TLA Releasing ha adquirido los derechos para EE. UU. y Canadá, y los países bálticos pasarán a WBD International Content LLC para HBO máximoy derechos de habla francesa de Optimale.

Por otra parte, el canal y plataforma líder especializado en LGBTQ+, OUtv, propietario de las marcas Cinemien, Pro-Fun y Tongarino Releasing, adquirió los derechos para el Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Islandia, Dinamarca, Finlandia, Groenlandia, España, Portugal, Italia, Israel, Europa Central y del Este, países de habla alemana y América Latina.

Los acuerdos fueron negociados por el presidente de Alief, Brett Walker, y su socio Miguel Govea en nombre de Zabarauskas, quien también produce con Glenn Elliott y Gabrielè Misevičiūtė.

«Estamos encantados de lanzar «The Activist» en Norteamérica», comentó Adam Silver de TLA Releasing, distribuidor de las películas anteriores de «Zabarauskas», «You Can’t Escape» y «The Lawyer». «Es maravilloso volver a trabajar con Romas en un proyecto tan importante y logrado, y estamos ansiosos por que nuestra audiencia experimente este importante trabajo en 2026».

Junto con “El abogado” y “El escritor” (2023), “El activista” forma parte de una trilogía que aborda las relaciones queer en un contexto político. Aquí, la historia gira en torno a Andrius, un joven que se infiltra en un grupo neonazi radical para encontrar al asesino de su novio activista LGBT+. Encabezan el reparto Robertas Petraitis (de “Las crónicas del sur”, la apuesta de Lituania al Oscar para 2026), Vaslov Goom (“El maestro del aire”, “Cry Wolf”) y Teklè Baroti.

Miguel Govea, socio de Alief, dijo: ““The Activist” de Roma refleja el mundo cambiante en el que vivimos, uno lleno de esperanza y nuestro derecho a retroceder”.

«Me siento honrado por nuestras primeras ventas, que demuestran un verdadero apetito por el cine que se atreve a ser políticamente provocativo», dijo Zabarauskas. “The Activist” es un detective impulsado por el drama con un toque de “Cruising” inverso, tanto en su trama de infiltración como en su intención de picar. El objetivo es dejar que nuestros personajes queer brillen como verdaderas estrellas, desde héroes hasta villanos codificados en el cine negro”.

Y añadió: «Mi carrera siempre ha sido un desafío: en Lituania, donde, según se informa, algunas personas abandonan los cines después de nuestra segunda escena de sexo, y en los círculos de autor occidentales, cuyas expectativas tampoco cumplo necesariamente. Sin embargo, mi terquedad para hacer lo que quiera me abrió otras puertas, y me siento honrado de haber obtenido respaldo público y privado. Con mi quinto largometraje, sólo espero que algunos en el público se ofendan, en todo el espectro político». dijo desafiante.

La película se estrenó en el puesto número 2 de la taquilla lituana el 2 de septiembre. El estreno internacional será en Tallin el 14 de noviembre. Le seguirá un evento de proyección especial, fuera de competición, en el festival LGBTQ+ de París Chéries-Chéries el 16 de noviembre.