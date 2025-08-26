Lanzamiento de sprint, OJK revela detalles

Yakarta, Viva – Autoridad de servicios financieros (Ojk) Inaugurado servicio de licencia una puertaDesde el Sistema Integrado de Información de Servicios Financieros (Sijingga) hasta el Sistema Integrado de Licencias y Registro (SPRINT).

Leer también: OJK lanza sprint, la licencia de la industria de servicios financieros es una puerta



Vicepresidente de la Junta de Comisionados de OJK, Mirza Adityaswara Dicho, este es parte de un paso estratégico para acelerar y eficiente el proceso de licencia en la industria de servicios financieros.

«Transición Esto es efectivo a partir del 1 de septiembre de 2025 e incluye servicios en el campo de seguros, garantía y fondos de pensiones (PPDP), así como los campos de las instituciones financieras, las compañías de capital de riesgo, las IMF y otros LJK (PVML) «, dijo Mirza en su declaración, martes 26 de agosto, 2025.

Leer también: Ahorro de estudiante Rp translúcido. 1.7 T, Bank Yakarta ganó el Premio Chase 2025





Vicepresidente de DK OJK Mirza Adityaswara.

Dijo que la licencia fue uno de los mandatos importantes del OJK, para proporcionar servicios a la industria de servicios financieros. Con la integración del sistema en el sprint, Mirza afirmó que el OJK quería garantizar que los servicios de licencia fueran más eficientes, rápidos y de calidad.

Leer también: Alto estándar para la industria de los activos criptográficos del país



«Pero permanece en el corredor prudencial y el buen gobierno», dijo.

Mirza agregó, los servicios de licencia de OJK deben cumplir con los estándares de nivel de servicio (SLA) que están tanto para la industria como internamente de acuerdo con las disposiciones.

«SLA es un compromiso de servicio que debe cumplirse. Estamos tratando de garantizar que los servicios de licencia se dan a tiempo, y OJK siempre está abierto a los aportes de la industria para continuar mejorando la calidad de los servicios», dijo Mirza.

Según él, Sprint se convirtió en una nueva cara de la licencia de OJK que mejoró para responder a las necesidades de la industria dinámica, con el apoyo de la última tecnología para que el proceso fuera más fácil y más responsable. Como una forma de compromiso continuo, esta transformación no es solo en forma de transferencia del sistema, sino que también incluye el fortalecimiento de la gobernanza y la simplificación de los procesos comerciales.

La simplificación de los procesos comerciales se lleva a cabo de 1,554 a 389 actividades, a la innovación de tecnología de PPDP, PVML y tecnología del sector financiero, activos financieros digitales y activos criptográficos (IAKD), con evaluación continua.



La Junta de Comisionados de OJK Mirza Mirza Adityaswara.

«Además, también utiliza firmas digitales que están conectadas a BSSN para cada salida de licencia OJK, y el uso de código QR que se puede validar en el canal OJK oficial para facilitar la verificación del estado de las licencias industriales y profesionales», dijo.