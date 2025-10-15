Lanzamiento de los videojuegos ‘Monster High’ Roblox y Fortnite de Mattel

Mattel está lanzando “monstruo alto”videojuegos inspirados en Roblox y fortnite como parte del esfuerzo más amplio de la compañía de juguetes para reforzar su negocio interno de desarrollo de juegos e ir más allá de los títulos con licencia.

Debutando el miércoles en Fortnite, “Monster High: Paranormal Peril” es una aventura cooperativa de caza de fantasmas que permite a hasta cuatro jugadores explorar un misterio en Monster High con doce personajes de la franquicia disponibles en el lanzamiento.

Según Mattel, «Se ha desatado una maldición perversamente caótica en Monster High. Explora los pasillos embrujados y utiliza las fantásticas herramientas de Frankie para descubrir pistas e identificar cuál de los doce demonios de Monster High está detrás del caos. ¿Podría ser Draculaura, Cleo, Clawdeen, Frankie o Lagoona Blue?»

Desarrollado por Mattel en asociación con Look North Interactive usando Unreal Editor para Fortnite (UEFN), el juego marca la segunda entrada de Mattel en la plataforma de creadores de Fortnite UEFN luego del lanzamiento en agosto de «Masters of the Universe: He-Man Heroes».

“Monster High: Paranormal Peril” de Mattel se puede jugar en Fortnite usando el siguiente código de isla: 3449-2677-1935.

En Roblox, Mattel lanzará su juego “Monster High” el 24 de octubre como el primer paso de una asociación más amplia entre la marca de juguetes y la plataforma de juegos que incluirá juegos inspirados en Barbie, Hot Wheels, Masters of hte Universe, Uno y más IP de Mattel.

En el nuevo juego, “los fanáticos pueden ingresar a los pasillos embrujados de Monster High como nunca antes: personalizar a sus mascotas ‘Creepanions’, crear poderosos elixires en el Laboratorio de Alquimia de Frankie Stein y unirse a la manada de Clawdeen Wolf para alimentar la legendaria Ghoulstone y obtener recompensas fantásticas”, según Mattel. “Con personajes icónicos, infinitas opciones de estilo y secretos que se esconden debajo de la escuela, la experiencia invita a los jugadores a formar equipo, mostrar sus garras y descubrir que la magia de los monstruos nunca pasa de moda”.

Además, a partir del miércoles, las marcas Polly Pocket y Street Sharks de Mattel ahora están disponibles en el catálogo de licencias y administrador de licencias de Roblox, un programa que permite a los titulares de propiedad intelectual brindar a los desarrolladores de Roblox acceso a activos con licencia oficial para juegos y creaciones de fanáticos, y próximamente estarán Matchbox y Rock ‘Em Sock ‘Em Robots.

«En Roblox, ayudamos a las marcas a generar conexiones con sus comunidades a través de oportunidades imaginativas e inmersivas», dijo Stephanie Latham, vicepresidenta de publicidad y asociaciones de marcas globales de Roblox. “Con Mattel incorporando propiedades icónicas como Monster High, Barbie, Hot Wheels y Polly Pocket a la plataforma a través de experiencias personalizadas, nuestro Administrador de licencias y más, los fanáticos ahora tienen nuevas formas de jugar, explorar e interactuar con las historias que aman, lo que demuestra cómo las marcas pueden llegar a audiencias de próxima generación de maneras significativas e innovadoras”.

Si bien no es el primer proyecto Roblox a gran escala de Mattel (Gamefam desarrolló el juego Roblox “Barbie DreamHouse Tycoon” para Mattel en 2023, que se convirtió en uno de los de mejor desempeño, alcanzando cerca de 500 millones de visitas), es el primero desarrollado internamente por Mattel y subraya la misión de la compañía de expandir sus ofertas digitales locales.

En 2025, Mattel lanzó más de 23 juegos independientes e integraciones en plataformas móviles, consolas, PC y automóviles y reveló una asociación con OpenAI para futuros planes de desarrollo de juegos. El próximo año, Mattel lanzará su primer juego móvil desarrollado internamente y autoeditado, aunque se mantienen en secreto más detalles sobre ese proyecto.

«Todas las demás experiencias que hemos tenido en ambas plataformas fueron experiencias con licencia, por lo que otorgamos licencias de propiedad intelectual a otros socios y ellos desarrollan la experiencia y la operan», dijo el vicepresidente senior y director global de digital de Mattel, Marcus Liassides. Variedad. «Estamos orgullosos de esas experiencias. El juego de Barbie tiene cerca de 500 millones de visitas, y estamos muy, muy orgullosos de eso con nuestro socio. Pero estos nuevos juegos los desarrollamos nosotros. Somos el editor. Los estamos publicando. Estamos financiando el desarrollo. Los operaremos en el futuro. Y ese es un músculo que queremos desarrollar en Mattel para que podamos hacer esto muchas veces para muchas marcas diferentes. Esta marcó una diferencia de transición para nosotros que nos entusiasma. tenemos muchos Tenemos que aprender en el camino, pero estamos aprendiendo rápidamente y estamos empezando a aplicar ese aprendizaje de ‘Monster High’ en otros juegos. Tenemos un juego de Barbie, tenemos Hot Wheels, Uno y otras marcas en el programa de licencias de propiedad intelectual. Así que estamos muy, muy entusiasmados con esto y entusiasmados con lo que esa habilidad y talento internos nos permitirán hacer en el futuro”.

Mira los avances de “Monster High: Paranormal Peril” de Mattel en Fortnite y el juego “Monster High” de Roblox a continuación.