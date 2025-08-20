Lanzamiento de la transmisión de TV planos deportivos de Yahoo

ESPN y Fox no son las únicas compañías de medios que intentan llegar a una generación emergente de fanáticos del deporte que están más en casa en los reinos digitales que son tradicionales.

Yahoo Sports está lanzando un nuevo gratis. El canal de televisión de transmisión con anuncios que presenta una programación original que cubre grandes ligas como la NFL, NBA y MLB, así como deportes de combate y más.

Sports de Yahoo Network representa una forma de poner toda la programación deportiva de la compañía bajo un solo paraguas, y «llegar al fanático donde está», dice Cuchara de ryanPresidente de Yahoo Media Group, parte de la compañía de búsqueda y contenido que está respaldada por Apollo Global Management y Verizon. «Tuvimos un par de horas de programación en vivo a la semana. Ese número ahora es 60», agrega. «Y seguirá creciendo».

Los programas incluirán shows en vivo como «The Ariel Helwani Show», «Yahoo Sports Daily», «Inside Cobertion» y «Yahoo Fantasy ForecasT«Así como episodios grabados de» The Kevin O’Connor Show «,» Football 301 «y» Network With Rich Kleiman «.

El objetivo de Yahoo Sports, dice Spoon, es «ir vertical por vertical y desarrollar lo que creemos que son realmente ejemplares, liderando espectáculos y voces». Más de la mitad de los programas disponibles en la nueva salida se han lanzado en los últimos 18 meses.

Ha habido considerable aumento del contenido original en los últimos meses. Yahoo Sports llevó a la plataforma «College Football Show» de Josh Pate y agregó a Andy Staples y Steven Godfrey como coanfitriones de su «Enquirer de fútbol universitario». «Yahoo Sports Daily», un nuevo programa de lunes a viernes por la mañana, recientemente lanzado con Jason Fitz y Caroline Fenton. El programa de información privilegiada de Yahoo Sports NFL, «Inside Cobertion», se transmite en vivo por primera vez con el nuevo anfitrión Andrew Siciliano.

Yahoo Sports Network, operado por C15 Studio, está disponible en los canales LG y Sling Freestream, y se lanzará en Samsung TV Plus, Amazon Fire TV, Fubo, Plex, Prime Video y el canal Roku en las próximas semanas.

El canal también está disponible en Yahoosports.tv, un nuevo hogar para el video deportivo de Yahoo. Ese sitio también cuenta con los aspectos más destacados de muchas ligas deportivas importantes, así como contenido de socios como OneFootball y Motorsport Network.