Lanzamiento de la plataforma de universo cinematográfico enGEN3 impulsada por IA

Dos compañías de entretenimiento están apostando a que la inteligencia artificial puede ayudar a los cineastas independientes a competir con los grandes estudios en la construcción de mundos narrativos expansivos.

Jilguero y El equipo han desvelado enGEN3una plataforma de propiedad conjunta que utiliza AI para ayudar a los creadores a desarrollar universos cinematográficos mientras gestionan los derechos de propiedad intelectual y el reparto de ingresos con los fans. La empresa tiene como objetivo democratizar herramientas que normalmente solo están disponibles para los grandes estudios, permitiendo a los cineastas expandir historias en múltiples formatos de medios.

«enGEN3 brinda a los cineastas herramientas a nivel de estudio para construir universos cinematográficos con la participación de los fanáticos, extendiendo sus historias sin problemas a través de películas, juegos, medios impresos y más», dijo Jordan Bayne, fundador de The Squad y enGEN3.

El primer proyecto de la plataforma es “By Blood & By Bone”, un piloto de anime de ciencia ficción del escritor Dave Kebo. La película integra dos colecciones de anime Web3, Ordinauts en Bitcoin y Oni Force en Ethereum, en lo que las compañías describen como un nuevo modelo de narración impulsada por la comunidad.

«Con ‘By Blood & By Bone’, incorporamos la narración comunitaria a una serie de anime épica y al mismo tiempo creamos un modelo para la propiedad de propiedad intelectual y la monetización que beneficia tanto a los creadores como a los fanáticos», dijo Kebo.

Henry Finn, director ejecutivo de Oni Force, añadió: «Este es el siguiente capítulo en la narración de historias: propiedad e imaginación compartidas por todos».

La empresa aprovecha el talento creativo y tecnológico experimentado. El director de tecnología, Doug Thompson, anteriormente ocupó cargos en empresas de juegos y de inteligencia artificial, incluidas Remedy y Sojen. El director creativo HaZ Dulull ha dirigido para Disney+ y ha contribuido a proyectos de videojuegos como “Dune: Awakening” y Fortnite. Dirige el estudio transmedia Beyond The Pixels.

Está previsto un lanzamiento completo para enGEN3 en el primer trimestre de 2026, y el acceso beta llegará antes. Las empresas planean implementar más proyectos y herramientas el próximo año, aprovechando el catálogo de Goldfinch de cientos de producciones financiadas.

«En Goldfinch respaldamos visiones audaces para el futuro del entretenimiento», dijo Phil McKenzie, cofundador de Goldfinch. «Jordan fue pionero en el modelo Film3 y enGEN3 representa la próxima evolución: una forma para que creadores y fanáticos se conecten tanto a través de la creación como de la distribución».

Goldfinch ha respaldado más de 300 proyectos desde su fundación en 2014 y ha ganado premios de la Academia y BAFTA. The Squad se centra en proyectos que combinan cine con IA generativa y tecnología Web3 bajo lo que llama el marco Film3, enfatizando la propiedad de los creadores y la participación de la audiencia en la narración.