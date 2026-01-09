Lanzamiento de la gestión de enlaces de la empresa de creadores digitales: Danielle Walter, Chloe Holladay

Brooke Meister y Alex Dochter han presentado una nueva firma de talentos para creadores digitales Gestión de enlacesque representa a creadores digitales, incluida la personalidad de las redes sociales Danielle Walter, la Majorette de la NFL y creadora de estilo de vida Chloe Holladay, la viral TikToker Yolanda Diaz y el veterano de la séptima temporada de “Love Island USA”, Jalen Brown.

Link Management, que comenzó a operar en 2025, se creó para «ir más allá de los acuerdos transaccionales de marca y ofrecer una representación personalizada y holística que ayude al talento a diversificar las fuentes de ingresos, fortalecer las marcas personales y construir carreras sostenibles a largo plazo».

La firma cuenta con una lista de clientes de más de 50 creadores que en conjunto llegan a más de 60 millones de seguidores en categorías que abarcan belleza, moda, estilo de vida, bienestar, paternidad y más, que incluyen:

TikToker de peluquería y belleza Alexa Beckford (@alexabeckford)

Brady Lockerby, personalidad de BookTok (@bradylockerby)

Brynley Joyner, creadora de contenido de fitness y maternidad (@brynley.joyner)

Caroline Winkler, diseñadora de interiores de redes sociales y experta en bricolaje (@Caroline_Winkler)

Cass Spinelli, creadora de contenido de estilo de vida y mamás (@Cass Spinelli)

La influencer de estética y belleza Emma Jordyn (@emma__jordyn)

La experta en belleza Julia Fittro (@juuujubee)

La narradora y creadora de contenidos de belleza Lauren Wilensky (@lilpeet)

Profesora convertida en influencer Lindsey Campbell (@lindseyteaches)

La potencia de la moda Lola Torres (@im_lola_)

Megan Call, creadora de contenido sobre vida familiar en Hawaii (@meganbcall)

Morgan Peterson, creador de contenidos de bienestar y estilo de vida (@morgantpete)

La influencer de matrimonio y maternidad Rachel Santana (@xoxosantana)

Tay Brice, creador de cocina y estilo de vida (@taybrice)

Victoria Louie, creadora de contenido viral sobre cuidado de la piel (@dewylouie)

El veterinario de gestión de talentos Meister y el banquero de inversiones Dochter se desempeñan como codirectores gerentes de Link, con Meister enfocado en la estrategia de talento y ejecución de campañas y Dochter supervisando la infraestructura, las finanzas y las operaciones, aprovechando su experiencia financiera y corporativa para garantizar la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad a largo plazo.

Desde su lanzamiento, Meister ha cerrado acuerdos para clientes de Link con Sephora Squad y Ulta Beauty Collective y también ha ayudado con el lanzamiento de líneas de productos dirigidas por creadores fuera de las asociaciones de marca.

“Link se creó para estar impulsado esencialmente por las relaciones”, dijo Dochter. «Creemos que la mejor representación proviene de comprender los objetivos de un creador, proteger su visión y apoyar su crecimiento con transparencia y confianza en cada paso. Para nosotros, el crecimiento significa ayudar a los creadores a elevar sus plataformas y capacitar a nuestros gerentes para defenderlos de una manera más amplia. Ver a los creadores responder tan positivamente a este enfoque ha reforzado que estamos construyendo exactamente lo que nos propusimos crear».

Meister agregó: «Link Management fue diseñado en respuesta a una brecha significativa en la economía de los creadores. Los creadores anhelan una representación reflexiva, transparente y a largo plazo, algo que solo puede existir dentro de una cultura que realmente invierte en sus gerentes. En Link, hemos construido un modelo más intencional y sostenible para la gestión del talento, uno que prioriza la confianza, la comunicación clara y la asociación a largo plazo para que los creadores puedan crecer con confianza».