Lanzamiento de IP de personajes de ‘Sholay’ Studio Sippy Films Maps

la india Películas para sorber está implementando sus IP heredadas que incluyen “Sholay” y “Shaan” en animación, microdramas, juegos y merchandising en una estrategia multiformato respaldado por el inversor Kuberans Tech VenturesEl custodio Shehzad Sippy y el director de Kuberans, Jeet Wagh, cuentan Variedad.

El enfoque se basa en modelos de propiedad intelectual de personajes occidentales y el manual multiplataforma del anime japonés, dirigido a audiencias más jóvenes mientras el estudio se prepara para anunciar una nueva asociación cinematográfica a mediados de 2026.

Sippy describe una estrategia que posiciona las películas como el principal impulsor y al mismo tiempo las complementa con múltiples fuentes de ingresos y puntos de contacto con la audiencia.

«Específicamente con la propiedad intelectual de personajes, la forma en que uno aborda el desarrollo y la implementación de estas cosas es casi como una rueda de monetización que uno debe tener y la planificación», dice Sippy. «Las películas y el contenido de acción en vivo realmente impulsan el negocio de propiedad intelectual de los personajes más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, es necesario que esas cosas salgan, pero luego deben complementarse con estos otros puntos de contacto y poder interactuar constantemente con su base de fans. Entonces, ya sea animación o juegos, o productos, o hay nuevas formas de interacción de los fans con las plataformas Web3… todo esto está siendo analizado. [including] obras de teatro”.

La estrategia se basa en modelos occidentales establecidos. «Puedes mirar el modelo clásico de Disney, tienen una enorme cartera de propiedad intelectual de personajes, y así es como planifican, desarrollan y lanzan estratégicamente estas cosas», dice Sippy. «Ese es el tipo de enfoque que queremos adoptar, que sentimos que falta desde la perspectiva de un estudio indio».

Sippy destaca el potencial de diversificación de los ingresos. «La propiedad intelectual basada en personajes se presta bien a otras fuentes de ingresos, y no sólo a ese fin de semana en taquilla», dijo. «Se prestan para juegos, comercialización y diversas formas de licencias que pueden ocurrir después del hecho. Y el hecho es que no hemos tenido muchas IP locales de la India. Creo que se podría decir Green Gold Animation». [the company behind globally successful IP “Chhota Bheem’] es el principal que ha podido hacerlo con éxito”.

Wagh enfatiza que el mercado en evolución requiere estrategias de contenido flexibles en formatos teatrales, de streaming y emergentes, incluidos los microdramas.

«Puede que no todo sea una película o una serie completa. También pueden ser piezas de contenido más pequeñas que pueden difundirse por todo el mundo, a través de transmisiones cruzadas, plataformas cruzadas y microdramas», dice Wagh. «Nunca se sabe dónde encaja cada cosa. Está muy impulsado por el contenido: lo que sea que encaje en una pieza, porque no podemos tener un plan para eso. Dondequiera que esté el contenido, cómo se desarrolla y cómo, cuál es la estrategia de comercialización, ahí es donde tenemos que sentarnos en esa plataforma».

Wagh contrasta este enfoque con la planificación teatral tradicional. «Ese pensamiento tradicional de ‘Estamos haciendo una IP, creo que esto funcionará durante muchos días de cine, en tantos territorios’, es decir, creo que, personalmente, se ha ido por la ventana donde tantas corrientes paralelas de plataformas se están cruzando ahora», dice.

Sippy añade: «Estamos en 2026. Tenemos una nueva audiencia joven en este país. Tenemos que repensar el enfoque. Estamos tratando de crear cosas que resuenen entre los jóvenes y, con suerte, entre las generaciones venideras».

«El objetivo, después de habernos hecho cargo de la empresa ahora y llevarla hacia una nueva dirección, es construirla con todas las IP heredadas que tenemos, construir esos mundos en forma de contenido nuevo, específicamente películas y animación», dice Sippy. «Estas IP tienen mucho atractivo tal como están, pero queremos prepararlas para las generaciones futuras y que tengan ese atractivo intergeneracional en todos los formatos, ya sea película o animación».

El trabajo de desarrollo abarca historias de origen, presentaciones de nuevos personajes y expansión mundial. «El objetivo es intentar establecerlos como franquicias en el futuro», dice Sippy.

El estudio ha estado en desarrollo activo durante más de un año. «Hemos estado muy involucrados en el desarrollo de varias de estas IP durante el último año, y estamos a punto de hacer anuncios formales de algunos de los nuevos contenidos que se implementarán», dice Sippy. «En términos del nuevo contenido, creo que hacia mediados de este año habrá un anuncio sobre una asociación en la que estamos trabajando en este momento para el nuevo largometraje que planeamos comenzar a filmar a finales de este año».

Sippy señala la industria del anime japonés como un modelo para la explotación de la propiedad intelectual de los personajes, basándose en la experiencia inicial de su carrera trabajando con Gen Fukunagaquien llevó “Dragon Ball Z” al público estadounidense.

«La razón por la que el anime resuena en todo el mundo entre los jóvenes es que, aunque culturalmente las historias están impregnadas de la cultura japonesa, los temas son universales», dice Sippy. «Si nos fijamos en algunas de las propiedades intelectuales y heredadas que tenemos, las historias subyacentes son todas universales».

Sippy destaca el éxito comercial de Fukunaga. «El primer año no ganó dinero con ‘Dragon Ball Z’ desde el punto de vista de la retransmisión, pero ganó 50 millones de dólares en merchandising, controlando el merchandising», dice. «La calidad de la animación y la forma en que mantienen al público interesado en el arte que han logrado crear. Ésa es la salsa secreta».

El estudio planea incorporar el desarrollo de contenido estilo manga. «En gran parte del anime japonés, el manga es el que impulsa el contenido primero, primero sale el manga y luego el contenido», dice Sippy. «De la misma manera, si nos fijamos en los cómics de DC y Marvel, los libros de cómics hicieron que su negocio avanzara y pudiera contar esas historias en diferentes formatos».

Wagh enfatiza la importancia de múltiples puntos de contacto con el consumidor más allá de los estrenos de películas, citando el enfoque de la industria japonesa del anime hacia la comercialización y la integración de marcas.

“Crear puntos de contacto, lo que realmente hace el anime japonés, es para los más jóvenes. [audiences]», dijo Wagh. «Muchas redes sociales también están orientadas al anime. Como generación joven, cuando ves algo en la televisión y creas más puntos de contacto a lo largo de tu vida, ya sean libros, escuelas o redes sociales, tiendes a vivirlos en lugar de simplemente verlos. Ahí es donde comienza la locura y el fandom en la propiedad intelectual de los personajes o también en el negocio del anime”.

Si bien la biblioteca del estudio consta de propiedades que tienen 50 años o un poco menos, Sippy enfatiza el enfoque en la demografía más joven mientras mantiene contenido apto para familias.

«Existe una desconexión entre una audiencia mayor y la audiencia actual. Así que eso es específicamente lo que estamos tratando de salvar con la forma en que abordamos el lanzamiento de nuestro contenido», dice Sippy. «El foco principal es la juventud de hoy y la juventud del futuro».

El enfoque tiene como objetivo crear un atractivo multigeneracional. «Esperamos emular ese contenido familiar que estamos creando para que una madre, un padre y un abuelo puedan venir a ver la película junto con sus hijos y nietos, y haya algo para todos», dice Sippy. «No sólo a través de cómo desarrollamos el contenido, sino también de los modos de consumo, ya sea animación o Web3. Queremos adoptar un enfoque holístico sobre cómo planificamos todas estas cosas».

La estrategia sigue el Restauración de “Sholay” por parte de Film Heritage Foundation después de descubrir 500 latas de material original y 500 latas de material “Shaan” en las instalaciones de almacenamiento de Technicolor en Londres. El “Sholay” restaurado está en conversaciones para estrenos limitados en cines a través de Criterion en Norteamérica y BFI en el Reino Unido, y también está prevista una edición en Blu-ray de Criterion y un lanzamiento en streaming.