Lanzamiento de clase gratuita de ‘Economía creadora’ para los gremios de Hollywood

La firma independiente de gestión de talento digital G&B Digital Management está lanzando una clase magistral gratuita de cuatro horas y en persona para ayudar a los miembros de la industria de Hollywood a comprender mejor la economía creadora y cómo capitalizarla ellos mismos.

Dirigido por la Facultad de Influencia de G&B Digital Management y organizado por el fundador y CEO de G&B, Kyle Hjelmeseth, y el director de educación de G&B Joey Gagliardi, «voltear el guión» se describe como «una experiencia educativa intensiva formulada para empoderar a los profesionales en el entretenimiento tradicional con el conocimiento y la guía necesarios para construir una poderosa presencia en línea».

El 21 de agosto y el 4 de septiembre en Soho House’s Soho Works en West Hollywood, el curso gratuito está abierto a miembros de AMPA, la Academia de Televisión y los Gremios de Hollywood. El registro ya está abierto.

Las clases magistrales de «voltear el guión» consistirán en tres sesiones:

Sesión 1: Las herramientas de influencia

Dirigido por: Kyle Hjelmeseth y Joey Gagliandi

Descripción: Descubra cómo encontrar su nicho, generar confianza y conexión con su audiencia a través del contenido y destacar en un espacio digital lleno de gente.

Sesión 2: Venta a través de la conexión social y de construcción a través del contenido

Dirigido por: Kyle Hjelmeseth y Joey Gagliandi

Descripción: Aprenda a construir un perfil fuerte y comercializable y establecer un plan estratégico para la construcción exitosa de la comunidad al tiempo que promueve asociaciones.

Asignación práctica de creación de contenido

Sesión 3: Panel-La intersección de Hollywood y la dinámica del creador del mundo real

Panelistas: Stephanie Liu Hjelmeseth, actriz convertida en creadora de contenido Sally Pressman (Ejército de esposas), y Chad Jamian, actor, artista y humano detrás de la cuenta de Cat Viral @Mervthepet.

Moderador: Kyle Hjelmeseth

Descripción: Una conversación sincera sobre cómo el talento puede integrar sus objetivos en pantalla con el crecimiento fuera de la pantalla mientras aprende lo que realmente se necesita para crecer en línea: rutinas sostenibles, límites creativos y construcción de la comunidad desde cero

G&B está lanzando esta clase magistral en medio de una fuerte disminución en la producción de TV y películas de Los Ángeles, y un aumento continuo en la audiencia en las plataformas de video social, como YouTube y Gustok.

«Todos los días recibo llamadas y correos electrónicos de los trabajadores en la industria del cine y la televisión preguntando sobre las oportunidades en la economía creadora, dejando muy claro que hay un gran cambio cultural», dijo Hjelmeseth. «Con muchos fuera de trabajo y lidiar con los desafíos de esta transición, existe una necesidad urgente de educación y capacitación. Es por eso que queríamos ofrecer esta clase de forma gratuita y proporcionar las herramientas para ayudar a los creativos a crecer su audiencia, construir comunidad y amplificar sus carreras dentro y fuera de la pantalla».