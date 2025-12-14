Lanzamiento anticipado del libro de historia de Indonesia: Dinámica nacional en las corrientes globales, Fadli Zon: Enriquecimiento de conocimientos comunitarios

Jacarta – El Ministerio de Cultura de la República de Indonesia llevó a cabo un lanzamiento suave libro de historia de indonesia: Dinámica Nacional en Corrientes Globales coincide con la conmemoración del Día de la Historia que está previsto para el 14 de diciembre. Este evento es un momento importante para fortalecer la conciencia histórica nacional en el mantenimiento de la memoria colectiva de la nación.

Lea también: Haciendo historia en Bangkok, Edgar Xavier gana el oro en Wushu Taolu masculino en los SEA Games 2025



La preparación de este libro es una respuesta real del gobierno a las aspiraciones de los historiadores sobre la necesidad de enriquecer la escritura histórica indonesia, que no se ha llevado a cabo de manera integral durante bastante tiempo. En este proceso, el Ministerio de Cultura es sólo un facilitador, mientras que el contenido y la metodología de la redacción son determinados de forma totalmente independiente por el equipo de redactores, el editor del volumen y el editor general. Esto se hace para garantizar la autonomía académica y la objetividad de la narrativa histórica que se construye.



El ministro de Cultura, Fadli Zon, en el lanzamiento preliminar del libro de historia de Indonesia

Lea también: Inauguración de KKI Gestión 2025-2030, Oso: Son 58 años, tenemos 9,5 millones de afiliados



«La escritura del libro Historia de Indonesia: Dinámica nacional en las corrientes globales tiene como objetivo enriquecer la visión de la gente sobre la historia del viaje de la nación indonesia hasta el presente. En las últimas dos décadas, se han producido muchos estudios históricos y arqueológicos con nuevos hallazgos que son importantes para reconstruir la narrativa histórica de la nación», añadió el ministro de Cultura, Fadli Zon, en su declaración recibida por VIVA, Yakarta, el domingo (14/12/2025).

Este libro está organizado en diez volúmenes principales y un volumen de diversos hechos e índices. El proceso de escritura de este libro fue intensivo durante un año completo, involucrando la colaboración masiva de 123 personas compuestas por escritores, editores de volúmenes y editores generales, de 34 universidades y 11 instituciones no terciarias, lo que resultó en un trabajo de 7.958 páginas en los 11 volúmenes. El escrito no pretendía ser simplemente un libro de texto convencional, sino una narración de la dinámica histórica de la nación indonesia.

Lea también: Alineación de jugadores de Crystal Palace vs Manchester City: Haaland comienza, Glasner despliega la formación de 3 defensores



En su construcción narrativa, este libro sitúa a Indonesia como el sujeto principal de la historia. Las raíces de la civilización indonesia se remontan a miles de años a través de dinámicas geosociohistóricas, incluido el descubrimiento de humanos antiguos, la difusión de la cultura y la capacidad del pueblo indonesio para transformarse a través de encuentros con las civilizaciones india, china, de Medio Oriente y occidental. Este enfoque enfatiza la autonomía histórica, que la dirección de la historia de Indonesia está determinada por la fuerza interna de la propia nación.

El Director General de Protección de la Cultura y las Tradiciones, Restu Gunawan, explicó que el proceso de compilación de este libro se llevó a cabo en etapas largas, estrictas y mensurables de enero a noviembre de 2025. En este proceso participaron el editor general: Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum., Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum., y Prof. Dr. Jajat Burhanuddin, MA, editor de volumen, escritor, editor de idiomas, así como a través de debates públicos.