Lanzador agente libre estrella de los Medias Rojas de 6 pies 6 pulgadas vinculado al club de la Liga Nacional

El Medias Rojas de Boston dio un paso en la dirección correcta durante la temporada 2025. Esto se debe a que los Medias Rojas terminaron la temporada 2025 con un récord de 89-73 y llegaron a los playoffs por primera vez desde la campaña 2021.

Después de perder ante el Yankees de Nueva York En la serie Wild Card de la Liga Americana, los Medias Rojas han respondido teniendo una temporada baja bastante activa. Los Medias Rojas han incorporado varios jugadores nuevos, siendo Ranger Suárez, Willson Contreras, Sonny Gray y Johan Oviedo los más notables. Con esto, los Medias Rojas esperan dar un paso más en 2026, a pesar de perder a Alex Bregman en la agencia libre ante los Cachorros de Chicago.

Sin embargo, los Medias Rojas todavía tienen otro agente libre notable que permanece sin firmar a estas alturas de la temporada baja: el lanzador Lucas Giolito. Giolito demostró ser una fuerte incorporación a la plantilla de los Medias Rojas en 2025, ya que tuvo un récord de 10-4, una efectividad de 3.41 y 121 ponches. Con esto, el abridor de 6 pies 6 pulgadas sin duda tuvo una buena campaña de recuperación con los Medias Rojas.

Dado lo bien que se desempeñó Giolito para los Medias Rojas la temporada pasada, tendría sentido si al menos estuvieran abiertos a intentar traerlo de regreso a Boston. Sin embargo, también debería generar interés por parte de los equipos de la liga que buscan mejorar su rotación.

Con esto, ahora se predice que Giolito dejará los Medias Rojas y firmará con un club de la Liga Nacional Oeste.

Se prevé que los Medias Rojas perderán a Lucas Giolito ante los Padres

en un artículo reciente para FanSidedChristopher Kline predijo dónde firmarán cada uno de los principales agentes libres restantes esta temporada baja. Giolito fue uno de los equipos discutidos, y Kline se fue con el Padres de San Diego para el lugar de aterrizaje del alguna vez lanzador All-Star en lugar de los Medias Rojas.

«Recontratar a Michael King fue una gran victoria para AJ Preller y esa directiva, pero la ausencia de Dylan Cease todavía deja un gran vacío en la rotación. Lucas Giolito superó sus métricas en Boston, pero de todos modos, armó una campaña respetable en 2025. Acumuló tres resultados consecutivos entre los 15 primeros en el Cy Young en Chicago entre 2019 y 2021, por lo que el currículum es atractivo. San Diego puede contar con él como tercero o cuarto titular, y la ofensiva de los Padres tendrá que hacer el trabajo pesado en 2026”, escribió Kline.

Tendría mucho sentido para los Padres traer a un lanzador como Giolito. Es uno de los principales abridores agentes libres que aún están disponibles y, sin duda, sería una buena opción para un club de los Padres que necesita ayuda con el lanzador.

Si los Padres firmaron a Giolito y él replicó su forma de 2025, sería una gran noticia para un club de San Diego que busca ser un contendiente legítimo.

Los Padres tendrán competencia para conseguir a Giolito

Dado que Giolito es uno de los mejores lanzadores que aún quedan en la agencia libre, está claro que generará una buena cantidad de interés. Además de los Medias Rojas, algunos otros equipos que han estado conectados con él esta temporada baja incluyen a los Tigres de Detroit y Diamondbacks de Arizona.

Sin embargo, dado que los Padres necesitan otro lanzador, sería prudente que hicieran un gran esfuerzo por Giolito. Será interesante ver si terminan sacándolo desde aquí.