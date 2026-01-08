Lanzado oficialmente hoy, ¿cómo utilizar ChatGPT Health?

VIVA – Abierto AI hoy lanzado oficialmente ChatGPT Salud. ChatGPT Health en sí es una experiencia especial dentro de ChatGPT que permite a los usuarios conectar de forma segura datos de registros médicos y aplicaciones de fitness como Apple Health, Function y MyFitnessPal, para hacer que las conversaciones sean más personales.

En la sesión de vista previa, el director ejecutivo de OpenAI Applications, Fidji Simo, presentó ChatGPT Health a través de su experiencia personal. Contó cómo ChatGPT lo ayudó después de ser hospitalizado por cálculos renales el año pasado y experimentar una infección.

En ese momento, un médico residente le recetó antibióticos habituales. Sin embargo, después de compararlo con su historial médico a través de ChatGPT, el sistema marcó que el medicamento tenía el potencial de reactivar una infección grave y potencialmente mortal que había tenido años antes.

«El médico residente se sintió realmente aliviado de que le transmitiera esto. Dijo que solo tenía unos minutos para cada paciente durante la visita, y que los datos de la historia clínica no estaban organizados de una manera que fuera fácil de entender. A menudo escucho historias similares de muchas personas que utilizan la IA para ayudar a conectar diversa información en un sistema de salud que no está diseñado para ver el panorama completo», dijo, citado en la página de Fortune, el jueves 8 de enero de 2026.

Mientras tanto, basándose en información del sitio web OpenAI, la compañía analizó conversaciones ChatGPT anónimas y descubrió que más de 230 millones de personas en todo el mundo hacen preguntas sobre salud y fitness cada semana. A pesar de tener una enorme base de usuarios, OpenAI todavía enfrenta grandes desafíos, ya que tiene que competir en una carrera trepidante entre gigantes tecnológicos y nuevas empresas para convertirse en la “puerta de entrada” de la IA a la atención médica del consumidor.

Por ejemplo, para ChatGPT Health, OpenAI trabaja junto con b.bienuna plataforma de gestión de la salud que combina registros médicos de pacientes, información financiera, datos de dispositivos portátiles y otras fuentes de datos de salud. Sin embargo, Google también anunció una asociación con b.well en octubre de 2025, lo que podría allanar el camino para el desarrollo de herramientas de salud basadas en inteligencia artificial en el futuro. Sin embargo, Google aún no ha lanzado funciones de salud especiales para su chatbot de IA, Gemini.