Lanzada la versión asiática del récord mundial Guinness, el destino de Lisa Mariana en el caso Ridwan Kamil

VIVA – Noticias sobre Mundo Guinness Se lanzó la versión asiática del disco y aparentemente llamó la atención de los lectores. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. El hijo de Tamara Bleszynski, Teuku Rassya También se destacó proponerle matrimonio oficialmente a su amante.

Sin mencionar la respuesta. Kenzy Taulany luego de que su madre aclarara la acusación de derrochar. Para leerlo en una página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición dominical de Round Up, 19 de octubre de 2025. ¡Puaj, desplázate!

Lanzada la versión asiática de Guinness World Records, ¿cuál es la diferencia?

Después de todo este tiempo, el Guinness World Record se ha convertido en un referente mundial por logros extraordinarios en diversos campos, ahora Asia cuenta oficialmente con una plataforma de reconocimiento similar que se centra en los talentos y logros de esta región.

Asia Records, un premio a nivel asiático que tiene como objetivo reconocer y celebrar logros extraordinarios de personas y organizaciones, fue lanzado oficialmente por Armani Media Sdn Bhd en Glenmarie 8 Business Park, Shah Alam, Malasia.

El hijo de Tamara Bleszynski, Teuku Rassya, le propone matrimonio oficialmente a su novia

Teuku Rassya y Cleantha Islan realizaron una propuesta

La feliz noticia nos llega del hijo de la artista Tamara Bleszynski y Teuku Rafly Paya, Teuku Rassya, quien acaba de presentar oficialmente una propuesta. Rassya, como se la conoce, le propuso a su amante, Cleantha Islan, emprender una relación más seria, es decir, el matrimonio.

El programa de aplicación de Teuku Rassya y Cleantha Islan se descubrió a través de sus cargas en sus respectivas cuentas de Instagram. Subieron el feliz momento el sábado 18 de octubre de 2025.

La respuesta de Kenzy Taulany luego de que su madre aclarara la acusación de derrochar

El segundo hijo de Andre Taulany y Erin Taulany, Arkenzy Salmansyah Taulany o conocido familiarmente como Kenzy, dio su respuesta después de que su madre abriera la voz sobre las acusaciones de un estilo de vida extravagante y de no llevarse bien con la familia extensa, lo cual fue ampliamente discutido en las redes sociales.

A través de la columna de comentarios en la publicación de aclaración de su madre, Kenzy escribió una oración simple pero significativa. Su breve comentario llamó inmediatamente la atención del público porque reflejaba el apoyo y el amor de un niño en medio de una tormenta de problemas en el hogar de sus padres.