Lanza el logotipo del 130.º aniversario y el BRI adopta el tema ‘Un banco para todos’

Jacarta – Como inicio de las celebraciones del 130 aniversario. BRI que caerá el 16 de diciembre de 2025, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk celebrará oficialmente Patada inicial CABAÑA 130 en la oficina central de BRI en Yakarta (16/10).

A este evento asistieron directamente la dirección de la BRI y las empresas filiales, líderes superioresasí como personas BRILiaN (empleados de BRI) que participaron directa y virtualmente desde varias unidades de trabajo de BRI en el país y en el extranjero.

El director presidente de BRI, Hery Gunardi, inauguró el evento transmitiendo una reflexión sobre el largo viaje de la empresa. Enfatizó que cumplir 130 años es un hito importante que muestra la coherencia de la BRI a la hora de atender las necesidades de la comunidad e impulsar la economía de la nación.

«El viaje de 130 años ciertamente no es solo un número, sino una evidencia real de la resiliencia, consistencia y determinación de BRI para continuar creciendo y dar significado a Indonesia. Hemos aprendido que para seguir siendo relevante en medio de tiempos cambiantes, BRI debe transformar, adaptar y fortalecer constantemente sus bases comerciales», dijo, citado el viernes 24 de octubre de 2025.

En conmemoración del 130.º aniversario de la BRI, la BRI adoptó el lema «Un banco para todos». Este tema representa el compromiso de BRI de estar siempre presente para servir a todos los niveles de la sociedad indonesia a través de una gama completa de productos y servicios financieros, desde segmentos micro hasta corporativos, con el apoyo de un sólido ecosistema digital. Este tema también refleja el carácter de BRI. modernorelevante e inclusivo, en línea con la transformación continua que la compañía está llevando a cabo actualmente.

«Arraigado en el mandato y la misión nacionales, el espíritu de ‘Un banco para todos’ enfatiza la determinación de la BRI de apoyar todas las ambiciones, fomentar la igualdad económica y convertirse en un socio financiero confiable para todo el pueblo indonesio», enfatizó Hery Gunardi.



El director presidente de la BRI, Hery Gunardi.

El ambiente festivo se vuelve más animado con Desfiladero SportArtcular contó con la participación de 24 equipos en representación de la Dirección Matriz, Empresas Filiales, así como Oficina regional BRI en Yakarta. Sportartcular en sí es un evento de competencia deportiva y artística para empleados internos de BRI (Insan BRIlian) que tiene como objetivo aumentar la camaradería y la aptitud de los empleados en el entorno laboral. Este evento en sí es una combinación de competiciones. deporte (deportes) y arte (arte).