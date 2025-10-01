Lanza del juego KPOP Demon Hunters Fortnite (Roundup de noticias de juegos)


Netflix’s «Cazadores de demonios de KPOP«Está lanzando una colaboración con» Fortnite «de Epic Games que incluirá personajes de la película de transmisión de éxito y la capacidad de los fanáticos de crear sus propios juegos basados ​​en la IP.

Según la épica, «los fanáticos pueden unirse con Huntr/X para proteger el Honmoon de las interminables olas de los demonios sin rostro, en el nuevo modo Demon Rush, viven entre el 2 de octubre y el 1 de noviembre. Todo mientras canaliza sus rumi internos, Mira y Zoey con atuendos y accesorios (Ramyeon picante incluido, por supuesto)».

Además, a partir del 2 de octubre, los creadores de «Fortnite» podrán construir y publicar sus propios juegos utilizando activos oficiales inspirados en «KPOP Demon Hunters con licencia de Netflix.

Mire el trailer de la colaboración «Kpop Demon Hunters» en «Fortnite» a continuación.

https://www.youtube.com/watch?v=5IPCTLVNEPK

Vea más noticias de juegos de esta semana en el rodeo a continuación.

Nuevas empresas

El miércoles, la nueva subsidiaria de Ubisoft abrió para negocios y reveló su nombre, Vantage Studios. Dirigido por la co-ceos Christophe Doraennes y Charlie Guillemot, Vantage consiste en más de 2.300 empleados que trabajan en algunos de los populares «Assassin’s Creed» de Ubisoft, «Far Cry» y «Rainbow Six» en una nueva unidad que «tendrá una autonomía completa en la dirección creativa y los planes comerciales para los tres franquicias, mientras se mantiene una parte del grupo de Ubisoft». » La subsidiaria es parcialmente propiedad de Ubisoft Tearter Tencent.



