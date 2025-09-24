Lanud Roesmin Nurjadin se prepara para dar la bienvenida al avión de combate de la Fuerza Aérea Rafale TNI

Pekanbaru, Viva – hacia la llegada avión de combate Rafale En Indonesia, la Fuerza Aérea acelera el desarrollo de la infraestructura en Lanud Roesmin NurjadinPekanbaru. Esta base aérea será la sede principal para el avión de 4.5 generaciones.

Jefe de personal del mariscal de la Fuerza Aérea (Kasau) Tni M. Tonny HarjonoHizo una visita directa a Roesmin Nurjadin Lanud el lunes 22 de septiembre de 2025.

Citando cargas de Instagram @militar La visita de rafting tiene como objetivo garantizar la preparación de las instalaciones de apoyo antes de que Rafale fortalezca oficialmente la flota Soy.

En esa ocasión, el comandante de Lanud Roesmin Nurjadin, Marsma Tni Abdul Haris, dijo eso relacionado con el desarrollo de instalaciones. Según él, se están madurando una serie de infraestructuras importantes, como las suspensiones, los centros de entrenamiento, a otras instalaciones de apoyo.

Después de recibir el informe, el mariscal Tonny visitó varios puntos de desarrollo para garantizar que todas las instalaciones estuvieran listas para operar. Presencia Avión de combate de Rafale Se espera que pueda proporcionar un efecto de ajuste y fortalecer la postura de defensa aérea de Indonesia en la región regional.

Este desarrollo de infraestructura es parte de la gran estrategia de la Fuerza Aérea en la modernización del sistema de armamento principal (Equipo de Defensa).

La modernización tiene como objetivo formar un adaptativo, moderno y listo para mantener la soberanía indonesia.

En la revisión, Kasau también estuvo acompañado por varios funcionarios de la Fuerza Aérea de Indonesia de alto rango, incluida Irjenau Marsdya Tni Dr. Arif Mustofa, Pangkoopsudnas Marsdya Tni Minggit Tibowo, hasta Marsdya tni Deny Muis.