Lantica Studios respalda la próxima película de José María Cabral, ‘Gut Feelings’

En lo que sería su primera incursión en la comedia negra, el dominicano José María Cabral, quien ha representado a su país en tres ocasiones en los Oscar con “Jaque mate”, “pájaros carpinteros” y “The Projectionist”, comenzarán a rodarse “Gut Feelings” (“Come mierda”) en estudios lanticacon el vicepresidente de producción Rafael Elías Muñoz liderando la producción.

Cabral dijo: “Un amigo director me dijo una vez: ‘siempre estás haciendo tu primera película’. Y aunque he dirigido muchos proyectos, me gusta ver esta comedia negra como si fuera la primera vez. Es un género que no había explorado, pero que me apasiona profundamente porque me permite afrontar temas serios a través del absurdo y el humor”.

La historia se desarrolla en una familia adinerada que está consumida por un solo objetivo: mantener con vida a la pequeña Isabella. Sobrevive con una dieta estricta, vigilada por su madre, Verónica, quien se aferra al control como si fuera lo único que la mantiene unida. Su padre, Raúl, que alguna vez fue un biotecnólogo esperanzado, ahora vierte su miedo en extrañas curas caseras en las que nadie más confía.

Sólo Abi, la joven niñera, puede hacer sonreír a la enfermiza niña. Entonces, Raúl descubre una extraña “cura” microbiótica que parece curar a Isabella. Contra todo pronóstico, funciona, y Abi de repente se encuentra en el corazón de la nueva y frágil esperanza de la familia. Pero el milagro tiene un costo. A medida que la obsesión crece y las lealtades cambian, la casa comienza a resquebrajarse desde adentro, empujando a todos al límite.

«‘Gut Feelings’ habla sobre la clase, el poder y el trabajo invisible que sustenta nuestras sociedades, temas que, si bien están arraigados en un hogar dominicano, se sienten universales. Creo que esta historia, con su mezcla de incomodidad y risas, tiene el potencial de resonar internacionalmente», dijo Cabral, quien filmará principalmente en Lantica Studios y alrededor de Santo Domingo a partir del 23 de octubre.

El elenco está encabezado por el actor español Fele Martínez, conocido por sus papeles en títulos españoles tan destacados como “Tesis” y “Abre los ojos” de Alejandro Amenábar, “La mala educación” de Pedro Almodóvar y el éxito de Netflix “Machos Alfa”. A él se unen los talentos dominicanos Cindy Galán, Lizbeth Santos, Isabel Spencer y Frank Perozo.

Detrás de cámara, el proyecto cuenta con Sarah Pérez Báez como productora lineal, Luis Enrique Carrión como director de fotografía y un guión de Miguel Yarull y Natalia Peralta, basado en una idea original del propio Cabral.

Dijo Elías Muñoz: «Seguimos inspirándonos en la intrépida narración de José María. Con ‘Gut Feelings’, una vez más está listo para ofrecer una visión audaz y original que es a la vez profundamente humana y socialmente resonante. Estamos orgullosos de continuar apoyando su visión».

Lantica Studios anteriormente respaldó “Hotel Coppelia” y el premio del público del Festival de Cine de Miami “Parsley” (“Perejil”). El primero fue adquirido por HBO Max y Sony Pictures Latin America.

Lantica Studios, una fuerza impulsora clave detrás del auge del cine local en el Caribe, ha estado produciendo constantemente dos o tres películas originales al año durante más de una década. Como proveedor líder de servicios de estudio y producción en el Caribe y América Latina, Lantica ha albergado producciones de importantes estudios, incluidos Netflix, Amazon, NBCUniversal, Paramount, HBO y Lionsgate.

El estudio también gestiona la extensa instalación de tanques de agua Horizon del país. Anteriormente conocido como Pinewood Dominican Republic Studios, pasó a llamarse Lantica Studios en mayo de 2024 después de que Pinewood Studios vendiera su participación minoritaria a Lantica Media, de propiedad dominicana.