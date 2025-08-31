Lanorris Sellers predijo reemplazar $ 230 millones QB en el draft de la NFL

El mariscal de campo de Carolina del Sur, Lanorris Sellers, el draft de la NFL ya se está volando en las primeras proyecciones simuladas. Se prevé que Sellers esté entre los primeros mariscales de campo seleccionados en el Draft de la NFL 2026. En 6 pies 3, 240 libras, Sellers tiene el tamaño de los equipos de la NFL.

Athlon Sports ‘Luke Easterling tiene el Cleveland Browns Seleccionar vendedores con la selección No. 2 en su borrador simulado de la NFL de 2026. Es temprano, pero Sellers tiene la oportunidad de ser la selección número 1 en el Draft de la NFL.



«Hay múltiples mariscales de campo que finalmente podrían dar el salto a este lugar con una temporada estelar de 2025, pero si estamos hablando de alza y rasgos, mi dinero está en los vendedores», escribió Easterling en un 28 de julio, el 28 de julio, borrador simulado. «Tiene el tamaño, el atletismo, el talento del brazo y la capacidad de juego para ser especial en el siguiente nivel».

Esto es lo que necesita saber sobre el stock de draft de la NFL de los vendedores.

Los vendedores de Carolina del Sur de Lanorris podrían reemplazar a los Browns, la estrella de Deshaun Watson

Los Browns que seleccionan otro mariscal de campo sería una gran historia. Cleveland seleccionó a Dillon Gabriel y Shedeur Sanders, pero ninguno de los novatos puede ser la solución a largo plazo del equipo.

Deshaun Watson se está recuperando de una lesión en Aquiles, y su mandato con los Browns ha salido lo más malo posible. Cleveland firmó a Watson a cinco años totalmente garantizado, Contrato de $ 230 millones Eso está programado para correr durante la temporada 2026.

Acciones del draft de la NFL de Lanorris Sellers: el QB de Carolina del Sur tiene la oportunidad de ser la elección No. 1

ESPN’s Field Yates también proyecta que los vendedores serán la selección número 2, pero tiene a los Jets de Nueva York que cotizan por el quarterback. Vale la pena señalar que ambos borradores simulados de la NFL tienen al mariscal de campo de Texas Arch Manning como la selección número 1.

Después de la pobre exhibición de Manning versus Ohio State en la Semana 1, la estrella tiene algo de trabajo que hacer para solidificarse como una mejor selección del draft de la NFL. Yates ve «Shades of Josh Allen» en el juego de los vendedores.

«Un récord inferior de los cinco esta temporada, que sería el caso si el pedido se desarrolle así, significaría que Justin Fields no es un bloqueo para comenzar en 2026», detalló Yates en un 20 de agosto, borrador simulado. «Esta sería una oportunidad para obtener una franquicia QB. Sellers es un gran y poderoso lanzador que hizo grandes avances en su juego en 2024. Su escapabilidad de la presión en el bolsillo es un verdadero factor X; algunos juegos en sus cintas muestran tonos de Josh Allen.

«Sus mejores momentos son asombrosos, y su movilidad general es excelente. Los vendedores arrojaron el fútbol mucho mejor en la segunda mitad de la temporada pasada, también terminando con 18 pases TD y siete ints. La mejora continua en su colocación de la pelota lo pondrá en la mejor consideración».

Lanorris Sellers está dibujando comparaciones de la NFL con Josh Allen y Cam Newton

Los vendedores arrojaron por 2.534 yardas18 touchdowns y siete intercepciones en 12 apariciones durante la temporada 2024. Uno de los mayores activos de los vendedores es su habilidad apresurada, ya que la estrella agregó 674 yardas por tierra y siete touchdowns en el suelo.

Dirigiéndose a la temporada de fútbol universitario, Dane Brugler del atletismo Tiene vendedores como su mariscal de campo número 2. Brugler enfatizó que los vendedores no es un «mariscal de campo unidimensional» con la capacidad de lastimar las defensas opuestas con algo más que sus piernas.

«Todavía está descubriendo varias áreas como pasador», explicó Brugler en una historia del 19 de agosto titulada: «La clasificación posicional de verano del draft de la NFL de Dane Brugler de 2026: mariscales de campo». «Sin embargo, los vendedores (que acaban de cumplir 20 años este verano) están compuestos e inteligentes, con llamativos regalos físicos. Hay numerosos aspectos destacados de la temporada 2024 cuando parece un Vintage Cam Newton con sus actos de Houdini para escapar de los problemas.

«Aunque comprensiblemente crudo, Sellers ha puesto ejemplos en una película de él ganando en estructura y desde el bolsillo. Con suerte, otro año de maduración y mejor protección de pases aumentará la frecuencia de esos momentos. Si los vendedores dan otro paso en su desarrollo como pasador, muchos equipos serán compradores en el Draft de la NFL 2026».