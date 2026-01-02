Lane Kiffin gana una importante bonificación por la victoria de Ole Miss sobre Georgia

Lane Kiffin ya no es el entrenador de Ole Miss, ya que dejó a los Rebels el 30 de noviembre de 2025 para convertirse en el entrenador en jefe de LSU. Pero Kiffin aún recibe una gran bonificación gracias a los rebeldes. victoria fascinante los Bulldogs de Georgia en Día de Año Nuevo, 1 de enero.

Las Ole Miss Rebels pudieron cerrar una victoria 39-34 sobre los Georgia Bulldogs en el juego, gracias a un gol de campo ganador del juego. Durante el enfrentamiento, el mariscal de campo de Ole Miss, Trinidad Chambliss, llamó mucho la atención al completar 30 de 44 pases para 320 yardas y dos touchdowns, lo que llevó a Ole Miss a la victoria. Seguramente será uno de los quarterbacks más cotizados en el 2026. NFL borrador después de esta presentación.

Además, el equipo lo hizo sin Kiffin, a quien no se le permitió entrenar con Ole Miss después de aceptar el trabajo en LSU. Pero, aunque Kiffin no estuvo al margen llevando a Ole Miss a la victoria, ganará mucho dinero por la victoria.

¿Cuánto ganará Lane Kiffin con la victoria de Ole Miss sobre Georgia?

Entonces, ¿cuánto dinero obtendrá Lane Kiffin por la victoria de Ole Miss sobre Georgia? Según un informe de Front Office SportsAún así recibirá un bono de 500.000 dólares por la victoria de los Rebels en cuartos de final.

“Como parte de la salida de Kiffin a LSU, su nuevo empleador acordó cubrir su estructura de bonificación completa de su contrato con Ole Miss, según los detalles en una hoja de términos de LSU Front Office Sports reportado el mes pasado”, añaden en el informe.

Kiffin ya ganó $150,000 por los Rebels que entraron en el cuadro de playoffs de fútbol universitario de 12 equipos. Además, el bono subió a 250.000 dólares cuando los Rebels vencieron a Tulane en la primera ronda de los playoffs. Así que ahora está en 500.000 dólares.

Lane Kiffin puede ganar hasta $1 millón en bonos de Ole Miss

Cuanto más avancen los rebeldes, más depositará. Según una investigación de Front Office SportsPuede ganar hasta 1 millón de dólares. Específicamente, ganará $750,000 si Ole Miss gana el campeonato nacional y $1 millón si los Rebels ganan todo.

Pero no sientan demasiada pena por Pete Golding, quien se desempeñará como entrenador en jefe durante el resto de la temporada después de la partida de Kiffin. También recibirá las mismas bonificaciones de los rebeldes, en la medida en que avancen en la CFP.

Entonces, a continuación, Ole Miss se enfrentará a Miami en el Fiesta Bowl el 8 de enero en Arizona. Entonces es cuando Kiffin puede aumentar su bonificación a 750.000 dólares, bueno, sin hacer nada.