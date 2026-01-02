Lane Kiffin envía un mensaje contundente después de la sorpresa de Georgia en el Sugar Bowl de Ole Miss

Los cuartos de final del College Football Playoff concluyeron tarde el día de Año Nuevo, con el puesto No. 6 Vieja señorita rebeldes logrando una gran sorpresa 39-34 sobre el No. 3 Bulldogs de Georgia en el Azucarero Allstate.

Georgia logró empatar el partido a 34 faltando apenas 55 segundos. Sin embargo, Ole Miss respondió con un avance decisivo, avanzando 45 yardas en siete jugadas para preparar un gol de campo de 47 yardas de Lucas Carneiro para ganar el juego. Una de las jugadas más importantes de la posesión, y posiblemente del juego, se produjo cuando el mariscal de campo de los Rebels, Trinidad Chambliss, conectó con De’Zhaun Stribling en una recepción de 40 yardas que movió a Ole Miss a la yarda 30 de Georgia.

Chambliss terminó la noche con 30 de 46 para 362 yardas y dos touchdowns, realizando una actuación magistral en la segunda mitad cuando Ole Miss superó a Georgia 27-13 después del medio tiempo. Carneiro fue igualmente vital. Además del gol de la victoria, anotó goles de campo desde 55 y 56 yardas, estableciendo un Sugar Bowl. registro por el gol de campo más largo.

Sin embargo, en medio de la celebración, una figura familiar estuvo notablemente ausente.

Lane Kiffin, quien entrenó a Ole Miss durante su temporada regular de 12 juegos antes de irse para convertirse en el entrenador en jefe de LSU, no estuvo al margen. En cambio, fue el coordinador defensivo convertido en entrenador en jefe, Pete Golding, quien permaneció bajo el confeti que caía mientras los Rebels conseguían una de las mayores victorias en la historia del programa.

Lane Kiffin decidió no asistir al Sugar Bowl

A pesar de ya no entrenar a los Rebels, Kiffin ha seguido mostrando un fuerte apoyo a su ex equipo. A gran parte de su personal ofensivo, incluido el coordinador ofensivo Charlie Weis Jr., incluso se le permitió regresar a Ole Miss para los playoffs de fútbol universitario.

Eso planteó la cuestión de si Kiffin asistiría al Sugar Bowl, especialmente porque el partido se jugaría en Nueva Orleans en el Caesars Superdome, a poca distancia de Baton Rouge. Sin embargo, antes del inicio surgieron informes de que Kiffin no estaría presente.

En cambio, Kiffin asistió al primer partido de la SEC de baloncesto femenino de LSU contra Kentucky en el Pete Maravich Assembly Center.

Kiffin apareció más tarde en el juego, compareciendo en la corte con la entrenadora femenina de LSU, Kim Mulkey, quien ofreció apoyo visible al nuevo entrenador de fútbol de los Tigres.

Aún así, Kiffin no fue eliminado por completo de la escena del Sugar Bowl, ya que algunos de sus familiares y amigos parecían estar presentes en Nueva Orleans.

Lane Kiffin apoya a Ole Miss después del malestar de Georgia

Poco después de la victoria de Ole Miss sobre Georgia, Kiffin recurrió a las redes sociales con un par de publicaciones. El primero fue un simple emoji de bandera roja y azul marino, un claro guiño a los colores de los rebeldes. El segundo mostraba lo que parecía ser familiares y amigos celebrando desde una suite en el juego.

«¡¡Qué gran final!!! ¡Qué diversión! Sólo faltan dos más», escribió Kiffin.

La reacción no fue sorprendente. Desde que aceptó el puesto en LSU, Kiffin ha mostrado constantemente su apoyo a Ole Miss y su carrera en la postemporada.

El 9 de diciembre, poco después de que los Rebels fueran nombrados uno de los 12 equipos de playoffs y surgieran informes de que sus asistentes ofensivos se reunirían con Ole Miss para el CFP, Kiffin envió un mensaje breve pero directo en las redes sociales.

«Ve a ganarlo todo» el escribio.

Ahora, esa posibilidad parece muy real. Ole Miss se preparará a continuación para enfrentar a los Miami Hurricanes en la semifinal del Fiesta Bowl el 8 de enero, con un viaje al juego de campeonato nacional en juego.