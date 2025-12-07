¡Lando Norris finalmente campeón del mundo de F1 2025! Verstappen gana en Abu Dabi, McLaren sigue de fiesta

Abu Dabi, VIVA – Lando Norris Finalmente ganó el título mundial de Fórmula 1 2025 después de terminar en tercer lugar en el Gran Premio de Abu Dabi, el domingo por la tarde, hora local. Incluso si se gana la carrera Max Verstappeneste resultado fue suficiente para asegurar el primer título de Norris desde su debut en la F1.

Norris empezó la carrera con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen. Las condiciones son simples: terminar entre los tres primeros. Sin embargo, la presión apareció desde el inicio cuando Norris perdió posición ante su compañero de equipo, Óscar Piastriy luego tuvo que sobrevivir a los embates de Charles Leclerc en la primera fase de la carrera.

El propio Verstappen parecía impecable. El piloto de Red Bull rodó tranquilo al frente y aprovechó las diferentes estrategias que implementó McLaren para mantener la distancia. Piastri, que comenzó la carrera con neumáticos duros, sólo entró en boxes en la vuelta 41, lo que le dio a Verstappen suficiente espacio para mantener su ventaja. Después de cambiar a neumáticos medios, Piastri alcanzó a Verstappen, pero la diferencia sólo pudo reducirse a 12,6 segundos.

Por otro lado, Norris tuvo que pasar por su propio drama. Después de su primera parada en boxes, se quedó atrapado detrás de varios pilotos que aún no habían entrado en boxes. Norris mostró una gran velocidad al adelantar a Andrea Kimi Antonelli y Alex Albon, antes de adelantar a Liam Lawson y Lance Stroll de dos en dos en la curva 6.

Sin embargo, el mayor desafío vino de la mano de Yuki Tsunoda. Su equipo le pidió al piloto de Red Bull que obstaculizara a Norris tanto como fuera posible. Incluso realizó más de un cambio de dirección en la recta, lo que obligó a Norris a salirse de los límites de la pista al adelantar. Los comisarios declararon legal la maniobra de Norris, pero aun así Tsunoda recibió una penalización de cinco segundos.

Después de escapar de la presión, Norris volvió a concentrarse en perseguir a Leclerc, quien apareció rápido en el primer stint. McLaren luego pidió a Norris que entrara en el segundo pit para asegurar su posición, anticipándose a la estrategia de dos pits que Ferrari eligió para Leclerc. La decisión fue acertada, porque Norris salió de boxes todavía en tercera posición y empezó a ampliar la diferencia.

En las últimas vueltas, Norris incluso se acercó a Piastri hasta que la diferencia fue de sólo tres segundos, antes de que el equipo McLaren le ordenara que no corriera más riesgos para asegurarse el título mundial.