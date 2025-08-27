Land Cruiser to Mercy ‘perdió’ de la residencia oficial de Immanuel Ebenezer después de Ott, ¿quién se mudó?

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) reveló que varios vehículos de cuatro ruedas fueron trasladados de la residencia oficial Immanuel Ebenezer Mientras se desempeña como viceministro de mano de obra, a saber, después de la operación de arresto (Ot).

«Los investigadores obtienen información de que hay una serie de automóviles, a saber, Land Cruiser, Mercy y Baic, que se trasladó de la residencia oficial del vice Ministro después de arrestar a las actividades», dijo el martes el portavoz de KPK Budi Prasetyo en Jakarta.

Por lo tanto, dijo que los investigadores de KPK están rastreando la existencia de estos vehículos.

Wamenaker, Immanuel Ebenezer (Noel) Sospechoso de la certificación K3 Caso de extorsión Foto : TVONENEWS/JULIO TRISAPUTRA

«A las partes que se mudan, el KPK apeló a la cooperativa e inmediatamente presentó el vehículo para ser examinado y examinado por los investigadores», dijo.

Anteriormente, el 22 de agosto de 2025, el KPK nombró a Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra junto con otras diez personas como sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionados con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer espera obtener amnistía del presidente Prabowo Subianto. Sin embargo, fue retirado de su posición como Viceministro por el presidente.

Según la información recopilada, la siguiente identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FAH)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021-Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Sub-coordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)