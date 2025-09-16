Lan reveló la clave para superponer la política interinstitucional del gobierno superpuesta

Yakarta, Viva – El Instituto de Administración del Estado enfatizó que, sinergia en los ministerios e instituciones Gobierno requerido en el proceso de formulación política Basado en datos (Política basada en evidencia). Esta debe ser una forma de compromiso del gobierno para apoyar las reformas en la reforma política, legal y burocrática.

Sin embargo, Kapala Lan Muhammad Taufiq reveló que en realidad, todavía había un ego sectorial o fragmentación de políticas. Donde cada ministerio e institución gubernamental hace sus propias políticas que se superponen a la política.

«El Foro Económico Mundial menciona específicamente regulación En Indonesia, tiende a cambiar y la ausencia de sincronización de las políticas de instancia del gobierno. Otro problema fundamental que enfrenta Indonesia es que el conocimiento aún no está relacionado con las políticas, cada sector tiene conocimiento, pero no ha podido convertirlo en una política basada en hechos «, se citó a Taufiq a partir de su declaración, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Además de eso, continuó, algunos mentalidad de silo Los intersectores hacen que las regulaciones sean menos que óptimas y tienen un amplio impacto en la comunidad.

«De hecho, es imposible para nosotros construir el rendimiento de la política solo llevado a cabo por cada sector. Se necesita colaboración para que el conocimiento pueda optimizarse para las políticas que están orientadas resultado«Se destacó.



Ilustración del aparato civil estatal o ASN

Además, agregó, actualmente hay más de 200 tipos de puestos funcionales que trabajan en varios ministerios/instituciones, pero la colaboración sigue siendo muy limitada. Mientras que cada política producida conducirá a productos legales, por lo que la coordinación del sector cruzado es la clave principal para mejorar la calidad de las políticas en el país.

Apreciaba al Ministerio de Derecho que había formado un centro de políticas legales que podría adoptar a las partes interesadas, no solo al nivel de individuos o expertos en políticas, sino también instituciones gubernamentales como la Agencia de Estrategia de Política (BSK), Bappenas, Brin, a instituciones de investigación regionales.

«Necesitamos integrar estos expertos y conocimientos para convertirse en activos nacionales. En la actualidad, cada ministerio realiza su propia investigación, pero los resultados no se han utilizado de manera óptima para mejorar la calidad de la política», dijo.

Taufiq espera además que en la futura formulación de políticas se pueda llevar a cabo en colaboración e integrada. Esto ciertamente requiere el apoyo de expertos e instituciones de políticas, de modo que la calidad de nuestras regulaciones se basa cada vez más en evidencia, basada en el conocimiento y relevante para las necesidades de la comunidad.

Mientras tanto, el Ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas, dijo que este foro de comunicación de políticas fue un impulso importante para fortalecer la coordinación entre los ministerios e instituciones.

«Como un estado unitario con un sistema presidencial, el presidente es la persona más alta a cargo de tomar decisiones. Entonces todas las políticas deben estar en línea con la visión, misión y dirección del presidente, guiadas por la Constitución y Pancasila», dijo.

Supratman agregó, el Ministerio de Derecho como sector principal En la formación de leyes y legislación, tiene un papel estratégico en la unión de los resultados del análisis de políticas que se extiende en varios sectores.

Política legal Esto se confirma, no solo repositorio Conocimiento, pero también una plataforma de colaboración para consolidar el papel de los analistas de políticas en varios sectores, filtrar y armonizar los resultados del análisis de políticas con las necesidades regulatorias y comunicar recomendaciones de políticas legales consistentes y aplicativas.