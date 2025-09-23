Lan reveló la clave para fortalecer la gobernanza y la digitalización de los Kopedes rojos y blancos

Yakarta, Viva – Programa Cooperativo Village/Kelurahan Rojo y blanco Se ha declarado que el gobierno acelera la transformación de cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) para ser más adaptativas, modernas y globales. Para que al final aumente la contribución de las cooperativas al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

El programa está contenido a través de la Instrucción Presidencial (Inpres) No. 9 de 2025 con respecto a la aceleración de la formación de la cooperativa de la aldea/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

El jefe del Instituto de la Administración del Estado (LAN) Muhammad Taufiq enfatizó que el éxito de KDMP solo podría lograrse mediante la colaboración entre ministerios, instituciones, gobiernos regionales, SOE, el sector privado y la comunidad.

Lan cree que la colaboración es la clave de la creación de una cooperativa sostenible, como también se les exige en la Instrucción Presidencial (Inpresa) No. 9 de 2025 con respecto a la aceleración de la formación de la cooperativa roja y blanca de la aldea/Kelurahan.

Por lo tanto, en el Programa Ejecutivo Nacional (PEN) 2025 con el tema ‘Fortalecer la cooperativa roja y blanca en el marco de la equidad económica nacional hacia Indonesia EMAS 2045’, LAN coopera con representantes de 16 ministerios/instituciones (KL) que son miembros de la Fuerza de Tarea Cooperativa Roja y Blanca, para darse cuenta de esto.

«Esta es una palabra clave importante de que el funcionamiento es colaborativo, no la orientación del sector porque con la instrucción presidencial 9/2025, que involucra a muchas de estas agencias creó un equipo fuerte: los ministerios/instituciones y también con las partes interesadas no gubernamentales (partes interesadas) en cada región», Taufiq fue citado como diciendo a partir de su declaración, martes 23 de septiembre, 2025.

Taufiq también dijo que LAN asumiría un papel importante en el fortalecimiento del proceso de gobernanza de la aldea y el Programa de Cooperativa Roja y Blanca de Kelurahan. LAN se concentrará en el proceso de gestión de los recursos del aparato del gerente para poder apoyar y facilitar el papel de una entidad comercial moderna que puede fortalecer la economía local.

«LAN construirá un tablero para monitorear cómo el trabajo colaborativo de cada ministerio/institución regional (KLD) con partes interesadas privadas. Además, habrá iniciación digitalización «Para fortalecer la gobernanza de la colaboración de KMP y el acceso económico digital más amplio», explicó.

Mientras tanto, Diputado para el Desarrollo del Talento, el Ministerio de Cooperativas y Missas, Destry Anna Sari expresó su agradecimiento a LAN, quien había iniciado la pluma temática fortaleciendo las actividades cooperativas de rojo y blanco, como un esfuerzo para acelerar el papel de cada agencia gubernamental para trabajar en colaboración y simultáneamente al fortalecer Cabezales Rojo y blanco.

La diputada para el desarrollo del talento y la competitividad del Ministerio de Cooperativas, Anna Sari, agradeció los esfuerzos realizados por LAN. Estuvo de acuerdo en que la colaboración era la clave para una cooperativa sostenible. Según él, el presidente Prabowo Subianto en sus instrucciones quería que la cooperativa de la aldea/roja y blanca se hiciera juntas, desde ministerios/instituciones hasta jefes regionales.

«Entonces, no solo ahora los indicadores de rendimiento de cada uno. Los indicadores de desempeño cada uno se logran, sí; pero antes, el impacto será mayor, la igualdad económica es más rápida si el ministerio/institución funciona simultáneamente», dijo.

Instituto de Administración del Estado (LAN)

Además, en el futuro cercano, LAN colaborará con el Ministerio de Cooperativas para llevar a cabo una colaboración pilotada para fortalecer KDMP que se planeó en octubre de este año. Con, enfatizando el funcionamiento colaborativo de la construcción de un ecosistema que comienza desde el área en Java Oriental para ser utilizado como modelo.

Para obtener información, el programa Kopdes Rojo y Blanco se dirige a la formación de 80 mil cooperativas de pueblos/Kelurahan hasta 2030, que puede convertirse en agregador, acelerador y consolidador UMKM basado en el valor familiar y la cooperación mutua. El gobierno es optimista de que este paso fortalecerá la resiliencia de la economía nacional hacia el oro de 2045 Indonesia.

Para crear una gobernanza fuerte y sinergia, en este tiempo muchos aportes de los actores comerciales representados por el vicepresidente del desarrollo del potencial de colaboración y financiación de Kadin Sharmila Yahya.

Subraya que KDMP puede ser la columna vertebral de la economía si se le da una porción como un «distribuidor» de materias primas minoristas a pequeñas y medianas empresas en la comunidad. Los recursos presupuestarios otorgados a KDMP deben usarse para equipar KDMP con capital de producción para no financiar operaciones.

«Es muy importante equipar los recursos humanos cooperativos con un conocimiento adecuado, a través de la capacitación que recibe sinergia con material integral relacionado con todos los aspectos, no material que se ejecuta individualmente», dijo. Además, Sharmila también subrayó la importancia de diversificar las empresas de acuerdo con el potencial de cada aldea/Kelurahan.

En la ocasión, el presidente presidente de PT Rajawali Nusindo-id Wahyu Sakti Priyonggo también transmitió una buena colaboración entre el gobierno, los actores comerciales y las empresas de SOES del productor de bienes minoristas se convirtieron en la clave del éxito de la implementación de las políticas de alivio de la pobreza a través de KDMP. Según él, el éxito de KDMP no es solo responsabilidad del gobierno, sino todos los elementos, incluido el sector empresarial.