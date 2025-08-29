Lamento no igualar la vida

VIVA – Deddy Corbuzier También expresando preocupaciones y decepciones por el trágico incidente que le damos Affan kurniawanUn taxi de la motocicleta en línea que murió después de ser aplastado por Rantis Brimob en el área de Pejompongan, Central Yakarta.

En la carga de su cuenta personal de Instagram el 29 de agosto de 2025, Deddy Corbuzier escribió una declaración firme. Dijo que una disculpa por sí sola no era suficiente y no era acorde con las vidas. Esto se refiere a las disculpas de Kapolda y al jefe de la policía nacional por el trágico incidente. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«La palabra lo siento no es acorde con vidas», escribió Deddy, citado el viernes 29 de agosto de 2025.

La frase se convirtió en una forma de fuerte protesta contra el incidente que reclamó la vida de un civil. Sin detenerse allí, el hombre de 48 años también instó a una acción concreta, no solo una disculpa.

«Deja de hacer razones», dijo nuevamente.

Deddy considera que la familia de la víctima tiene derecho a obtener justicia y una forma de responsabilidad que vale la pena la parte relevante. Para él, la vida de una persona no puede ser reemplazada solo con una palabra de disculpa que acaba de decir.

La publicación de Deddy Corbuzier de repente se convirtió en una amplia destacada. Miles de comentarios inundaron su carga, la mayoría apoyó su desafío para hablar en voz alta en medio de este tema delicado.

«Gracias por OM para hacer un sonido».

«Lo siento, gracias … 2 palabras no pueden hacerte llenar».

«Así es. Lo siento, ¿no es suficiente? Por favor, intente tan justo como eso».

También hay comentarios satíricos, «¿Puedo ser aplastado o no, tío?» De hecho, algunos internautas también requieren demandas más amplias, «Controle OM, disuelve el DPR».