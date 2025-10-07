Lamento Emil Audero no pudo defender al equipo nacional de Indonesia en las clasificatorias de la Copa Mundial

Yakarta, Viva – Kiper Equipo nacional indonesio Emil Daring Se confirma que Mulyadi está ausente en el partido de cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona asiática después de sufrir una lesión que la obligó a detenerse del equipo de Garuda antes del partido contra Equipo nacional de Arabia Saudita.

Leer también: Más popular: 7 jugadores de naturalización fallaron en el equipo nacional indonesio, 15 estrellas se atenúan demasiado temprano temprano



«Lamentablemente, tengo que estar ausente por lesiones. Así es como la vida», escribió Emil a través de cargas en su historia personal de Instagram, @emil_audero, que fue monitoreada en Yakarta el martes.

Agregó que, aunque no podía actuar, todavía brindó pleno apoyo a los compañeros de equipo para traer orgullo a todos los seguidores del equipo nacional.

Leer también: Ole Romeny se sintió perdido por delante del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita, ¿qué pasa?



«Espero ayudar a los compañeros de equipo a lograr nuestros sueños, pero estoy seguro de que darán todo para que todos nos hagan felices y orgullosos», dijo el portero que ahora fortalece el club de la Serie A, Cremonese, préstamos de Como.

La ausencia de Emil se perdió para el equipo de Patrick Kluivert, dado su papel bajo el travesaño en partidos anteriores. El portero de 27 años apareció en el partido de clasificación de la Copa Mundial 2026 cuando Indonesia contra China y Japón, para reemplazar el papel de otros porteros naturalizados, Martin Paes.

Leer también: Dijo Emil Audero después de la ausencia del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita e Irak



Anteriormente, el delantero del equipo nacional indonesio que también se estaba recuperando de una lesión, Ole Romeny, en el monitoreo del equipo de entrenamiento a pesar de haber participado en la sesión de entrenamiento del equipo.

Kluivert admitió que todavía tenía cuidado al determinar la preparación del jugador de Oxford United para el partido contra Arabia Saudita en el King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, jueves (9/10) a las 00.15 WIB.

«Debemos saber, debemos ver», dijo Kluivert en un video compartido por PSSI después del entrenamiento inaugural en Jeddah el fin de semana pasado.

Consideró que la recuperación de Romeny iba bien a pesar de que no había alcanzado completamente la mejor condición.

El gerente del equipo nacional de Indonesia, Sumardji, también confirmó que la condición de Ole había mejorado. «Es el 95 por ciento, solo menos poco», dijo.

Romeny se había lesionado anteriormente en julio mientras defendía a Oxford United contra Arema FC en el partido amistoso de la Copa Presidencial 2025 debido a una fuerte apariencia de jugador contra Paulinho Moccelin. (Hormiga)