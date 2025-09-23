Lamento del entrenador de Arema FC, Ousmane Dembele ganó el Ballon d’Or 2025

Yakarta, Viva – Noticias sobre el entrenador Arema fcMarcos Santos, quien lamentó la derrota 1-2 contra Persib Bandung para ser cazado por el lector Viva Sport Durante el martes 23 de septiembre de 2025.

Otra noticia que está en el centro de atención es el éxito Ousmane Dembele logrado Ballón D o 2025, coloreado con las lágrimas de la emoción del jugador PSG.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Erick thohir asegúrese de no retirarse del presidente de PSSI a pesar de que se convierte en la menpora



La entrega de la posición de Menpora desde Dito Ariotedjo hasta Erick Thohir

Erick Thohir se confirmó para seguir siendo la presidenta de PSSI Aunque ahora lleva a cabo un nuevo mandato como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) de la República de Indonesia. La certeza se produjo después de que la FIFA envió una carta oficial recibida por Erick el lunes por la mañana, 22 de septiembre de 2025.

4. Bojan Hodak revela la Key Bend Arema FC de Persib con 10 jugadores



Entrenador de Persib Bandung, Bojan Hodak

El entrenador de Persib Bandung Bojan Hodak reveló una llave importante Detrás de la victoria 2-1 En el anfitrión Arema FC en el partido de la Super League 2025/2026 en el estadio Kanjempuan, Malang Regency, Java Oriental, lunes, radica en la actitud disciplinada de los jugadores para llevar a cabo todas las instrucciones.

3. Llorando Haru Ousmane Dembele después de Sabet Ballon d’Or 2025



Ousmane Dembele conoce el balón de oro

El extremo Paris Saint-Germain (PSG), Ousmane Dembele, fue oficialmente coronado Como ganador del Balón D o 2025. El premio individual más prestigioso en el mundo del fútbol se anunció en una ceremonia en Theatre du Châtelet, París, el martes por la mañana Wib, 23 de septiembre de 2025.

2. Más popular: el país poblado de Javanese que se acerca a la Copa Mundial 2026, Persib Freeze Arema FC con 10 jugadores

Noticias sobre el equipo nacional de Surinam que tiene una gran oportunidad de clasificarse para la Copa Mundial 2026 Conviértete en un lector de prisa Viva Sport Durante el lunes 22 de septiembre de 2025. Se hizo interesante ver la demografía de la población de Surinam, donde el 15 por ciento de sus ciudadanos eran ascendencia javanesa.

1.



Duel Arema FC vs Persib Bandung

El entrenador de Arema FC Marcos Santos deploró resultados negativos Después de tragar derrota En el partido en casa después de ser doblado Persib Bandung con un puntaje de 2-1 en la continuación del partido de la Super League 2025/2026 en el estadio Kanjuruhan, Malang Regency, Java este, el lunes 22 de septiembre de 2025,