Lamentamos decir que no: «Termina con nosotros»

¿Cuál es la diferencia entre una buena telenovela y una mala telenovela? Una buena telenovela puede tener giros histriónicos que te dejen boquiabierto, aunque de una manera extrañamente convincente y casi plausible. Una mala telenovela también puede dejarte boquiabierto, pero en un «¿WTF acaba de suceder? Dame un ¡romper!» tipo de manera.

“Termina con nosotros«, la exitosa película de 2024 basada en una novela de Colleen Hoover, finalmente fue eclipsada por la Tercera Guerra Mundial fuera de la pantalla que estalló entre su estrella, Blake Lively, y su coprotagonista y director, Justin Baldoni. Pero después de todas las acusaciones, las demandas, las contrademandas, los textos (¡y Taylor Swift!), la película sigue siendo, en mi opinión, una entrada estelar en el género, una que usado convenciones de telenovela para atraernos hacia las emociones e ilusiones de una relación doméstica abusiva. El éxito comercial de la película fue un verdadero logro, porque se ganó su estatus de éxito a la antigua usanza: contando una historia melodramática que sorprendió y conmovió al público.

“lamentándote«, por otro lado, es una telenovela y un romance juvenil, también basada en una novela de Colleen Hoover, que ofrece al público algunos ganchos pero no puede ocultar su cursi esencial. Éste también intenta ser un asunto de primer nivel, con buenos actores haciendo todo lo posible para darle clase a los procedimientos. Sin embargo, cuando suceden los grandes giros, tienen una cualidad de bofetada en la frente. La película probablemente funcionará para una audiencia determinada (en particular, adolescentes que pueden desmayarse por el Romance “tempestuoso” pero realmente amoroso entre dos sensibles y adorables estudiantes de último año de secundaria). Pero para el público que asistió a “It Ends with Us”, “Regretting You” puede provocar tantas risas involuntarias como nudos en la garganta. O tal vez las risas sean en realidad, de alguna manera extraña, casi una parte deliberada de todo esto. Uno de los elementos que definen a la telenovela es que tiene cierto descaro. calidad, y Josh Boone, el director de “Regretting You”, y su guionista, Susan McMartin, no parecen estar ni remotamente avergonzados de lo que están haciendo. La sinceridad ligeramente absurda de la película es descarada.

La escena inicial es un flashback de una fiesta nocturna en la playa, que presenta un rejuvenecimiento computarizado (que es muy extraño de ver en actores que no son tan viejos para empezar), en el que se establece que Morgan (Allison Williams) y Jonás (David Franco) son serios, un poco tontos y hechos el uno para el otro. Desafortunadamente, ambos tienen relaciones con otras personas. Morgan es pareja de Chris (Scott Eastwood), un galán que le dice que su versión favorita de ella es cuando está borracha (¡encantadora!). La novia de Jonah es la hermana de Morgan, Jenny (Willa Fitzgerald), una fiestera con pantalones cortos que parece que se lo comería vivo. ¿Por qué los socios no pueden simplemente… cambiar? Porque no habría película. Sin embargo, después de que la historia avanza 17 años, pensamos: ¡Guau, los cuatro hicieron un muy buen trabajo manteniendo estas relaciones dispares, sordas y totalmente equivocadas!

Todos ellos todavía viven en la ciudad de Dylan (población: 38.000 habitantes), donde Morgan y Chris tienen una cálida y alegre hija, Clara (Mckenna Grace), que tiene 16 años y 17, y donde Jonah y Jenny tienen un nuevo bebé, aunque no están casados. (Parece que Jonah abandonó a Jenny durante años, pero luego se reconectaron en una reunión y durmieron juntos una vez. Esa es la materia con la que se forjan los destinos de la vida).

La situación, con sus tensiones románticas aún entrelazadas después de todos estos años, parece prometedora. Y cuando Clara espía a su compañero de clase Miller Adams (Mason Thames) al borde de la carretera y decide llevarlo, la película presenta una complicación de próxima generación que en realidad no lo es. Mason Thames, de las películas “Black Phone” y “Cómo entrenar a tu dragón”, sugiere un WASP Jesse Eisenberg, con rasgos puntiagudos que lo hacen parecer como si debería interpretar a Tom Sawyer, y es un actor encantador que mantiene las vibraciones caballerosas al frente y al centro. Miller se burla de Clara de manera mordaz, pero es un buen chico con antecedentes difíciles (su padre era un convicto), criado por su abuelo (Clancy Brown), que tiene cáncer. Tan pronto como Miller rompe con su novia, cambia de opinión y luego rompe con ella nuevamente, está listo para comprometerse.

Entonces todos están más o menos felices. Lo cual, por supuesto, no servirá.

“Regretting You” no es un título ganador para una película romántica. (¿Por qué tenemos que leer una palabra de cuatro dólares que parece decir: ¡Cometí un error deprimente!) Pero la película, por supuesto, necesita alimentarse de su cuota de oscuro desastre. Y cuando eso sucede (alerta de spoiler: voy a revelar algo de eso), es, en cierto modo, lo más kitsch de la película. Esto es lo que sucede: un par de personajes mueren en un accidente automovilístico. Y he aquí por qué esa tragedia juega un papel importante. ¡Lo que significa, en esencia, es que la película los ha quitado del camino! Ya no son un molesto impedimento para el amor verdadero.

Oh, hay algunos enredos. (No los estropearé). Uno o dos de ellos tienen que ver con Clara, y si se acostará con Miller (que ni siquiera quiere que lo haga) y si saldrá del otro lado del trauma por el que la está haciendo pasar la complicación familiar. Pero siempre podemos ver hacia dónde va todo esto, lo que en cierto modo le quita el impulso melodramático a la segunda mitad de la película. La actuación está bien. Allison Williams hace que Morgan sea puntiaguda y devota, más hacia su hija que hacia ella misma, que en realidad es su problema. Dave Franco, con gafas, exagera demasiado el factor geek sonriente. Mckenna Grace tiene una vitalidad convencional. La línea entre una buena telenovela y una mala telenovela a veces puede ser muy fina. “Regretting You” sigue la línea por un tiempo pero aterriza en el lado equivocado.