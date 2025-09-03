Lamentablemente, su casa fue saqueada por las masas, Uya Kuya: ¿Soy un corrupto?

VIVA – Vas a obtener apoyo de Denise Chariesta En medio de los problemas políticos de calefacción para que su hogar de lujo saqueado por las masas. Uya Kuya todavía está recibiendo blasfemia y críticas negativas del público debido al video viral de baile durante la reunión anual del MPR RI.

Leer también: MKD envió una carta al Secretario General del DPR para detener los salarios de los miembros de la junta no activa



Uya Kuya admitió que estaba muy triste de ver la casa de su arduo trabajo en una docena de años fue saqueada por las masas. Reveló esto a Denise Chariesta a través de una conversación sobre WhatsApp.

El padre de dos hijos también afirmó estar herido porque muchas personas llamaron a la casa como resultado del dinero público. Uya Kuya enfatizó que no era un corruptor que usaba dinero estatal para beneficio personal.

Leer también: Denise Chariesta reveló el origen de la riqueza de Uya Kuya: la casa fue el resultado de …



«Gracias nis, lo que estaba triste fue la casa de mis esfuerzos para ser chocados en el año. Dijo Uya Kuya, citando a Instagram sube a Denise Chariesta, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: Se sospecha que Nafa Urbach transporta el resto de los productos en su casa después del saqueo, ¿a dónde se movió?



En medio de esta condición hacia abajo, Uya Kuya no quería prestar atención al apoyo de las personas que lo rodean, incluida Denise Chariesta. Porque no unas pocas personas que apoyen a Uya Kuya en realidad están blasfemas por los internautas.

Uya Kuya luego advirtió a Denise Chariesta que no brinde apoyo demasiado abierto para que tampoco se convirtiera en el objetivo de la blasfemia de los internautas.

«NIS gracias por el apoyo, pero es aconsejable apoyarlo.

Uya Kuya también se sintió en una posición que estaba completamente equivocada. Cada vez que da una explicación o una aclaración, siempre hay una brecha para que los enemigos lo blasfeman. Por el contrario, si permanece en silencio, hay muchos hoaks y calumnias narrativas que lo llevan.

«Ayer no comenté nada después de bailar, sino que se hizo un subtítulo narrativo Hoaks en mi antiguo video», dijo Uya Kuya.

Para obtener información, el sábado por la noche, 30 de agosto de 2025, la Cámara de un miembro del Parlamento Indonesio Surya Utama (Uya Kuya) en Pondok Bambu, Duren Sawit, East Yakarta, fue saqueada por las masas. Esta acción fue desencadenada por protestas públicas contra el aumento de las asignaciones de video DPR y UYA en el edificio MPR/DPR.

Las masas irrumpieron en la cerca, entraron hasta el segundo piso y llevaron muebles, electrónica, a los gatos. La policía arrestó a 10 sospechosos, con evidencia en forma de muebles y aún cazando a otros perpetradores.

Uya se disculpó por el incidente, confesó y prometió ser más cuidadoso como representante de la gente.