Lamentablemente, muere la madre de un adolescente de Cilincing que fue asesinado y cuyo cuerpo fue violado

Jacarta – Triste noticia surge de un caso de sádico asesinato acompañado de abuso sexual de un niño de Baru Gede (ABG) Niña de 11 años en Kampung Sawah, Rorotan, Cilincing, norte de Yakarta.

La madre informó morir en la regencia IndramayuJava Occidental. Esta noticia fue confirmada por el jefe de policía metropolitana del norte de Yakarta, el comisionado de policía Erick Frendriz.

“Sí, es cierto, la información que obtuvimos, madre. víctima Murió en Indramayu», dijo Erick en la sede de la policía de Metro Jaya, el jueves 16 de octubre de 2025.

Erick expresó su más sentido pésame por el fallecimiento de su madre. Destacó que la policía sigue comprometida con la resolución del caso de asesinato y abuso sexual que sufrió el niño.

“Compartimos nuestras condolencias y estamos comprometidos a procesar este caso al máximo. Autor recibirán un castigo acorde», afirmó.

Anteriormente se informó que finalmente se reveló el motivo detrás del sádico asesinato acompañado de abuso sexual de una niña de 11 años Anak Baru Gede (ABG) en Kampung Sawah, Rorotan, Cilincing, norte de Yakarta.

El perpetrador, que todavía era un adolescente, admitió ante la policía que tuvo el corazón de quitarle la vida a la víctima porque estaba enojado con la madre de la víctima por cobrar una deuda. Así lo reveló el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, el comisionado de policía Onkoseno Gradiarso Sukahar.

«En cuanto al motivo, el agresor estaba enojado con la madre de la víctima porque le estaban cobrando una deuda», dijo, citado el jueves 16 de octubre de 2025.

Para su información, una adolescente de 11 años sorprendió a los residentes de Kampung Sawah, Rorotan, Cilincing, en el norte de Yakarta.

La víctima fue encontrada muerta dentro de un CasaSe sospecha firmemente que fue asesinado por su propio vecino, que todavía era un adolescente.

«El autor es todavía un adolescente y vive no lejos de la casa de la víctima», dijo Onkoseno a los periodistas el martes 14 de octubre de 2025.

El método consiste en que el perpetrador invita a la víctima con la promesa de comprarle ropa nueva. La víctima cumplió con la invitación. Sin embargo, el agresor llevó a la víctima a su casa con el pretexto de querer quitarle el permiso de conducir.

Tan pronto como la víctima entró, el perpetrador inmediatamente la cubrió y envolvió cables alrededor del cuerpo de la víctima hasta que se quedó sin aliento. Luego de confirmar que la víctima estaba muerta, el perpetrador cometió actos indecentes en el cuerpo de la víctima.