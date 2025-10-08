Lamentablemente, los residentes de West Seram Maluku llevaron a los pacientes a Puskesmas en cinco horas.

Lo siento. – La historia de una miseria vino de la zona montañosa del distrito de Elpaputih, West Seram Regency. Una ama de casa llamada Marce Latekay (42), residente de Ahiolo Village, debe ser llevada a cabo en cooperación mutua por los residentes el miércoles (10/8/2025) para recibir tratamiento médico en Puskesmas.

Marce fue obligada a estirarse usando bambú y un pareo que fue ensamblado de manera sencilla, porque en la región no había servicio de salud disponible. Los residentes de cinco aldeas, a saber, Sumit, Ahiolo, Watui, Huku Kecil y Abio, experimentaron condiciones similares. Ninguno de ellos cuenta con instalaciones médicas adecuadas ni trabajadores sanitarios permanentes.

Como resultado de la falta de servicios de salud, cada vez que hay residentes que están gravemente enfermos, tienen que hacer un largo viaje a pie para llevar a los pacientes al Centro de Salud de Elpaputih, que está a unos 10 kilómetros de los asentamientos montañosos.

Los residentes de West Seram Maluku Tandu, pacientes de Puskesmas, pasaron por varios campos de carreteras.

Su viaje no es fácil. Cuando la familia de Marce y los residentes intentaron transportarlo para recibir tratamiento, tuvieron que pasar por caminos embarrados y resbaladizos y escalar zonas montañosas. Algunos vecinos se turnaron para llevar camillas para no cansarse.

«Cuando sacaron a la víctima, tuvieron mucho cuidado porque las condiciones de la carretera estaban resbaladizas mezcladas con barro debido a las fuertes lluvias, además tuvieron que pasar por zonas montañosas y acantilados hasta que fue muy difícil llegar al centro de salud local», dijo Asnar Latekay, la familia de la víctima, el miércoles (10/8/2025) por la tarde.

Para acelerar el viaje, los residentes incluso tienen que subir a la balsa a lo largo del río, aunque tienen que pagar una tarifa de alquiler de Rp. 20 mil. Sin embargo, el viaje desde el pueblo hasta Puskesmas todavía dura entre cuatro y cinco horas.

«Mientras que su recorrido desde el pueblo hasta el centro de salud local toma de cuatro a cinco horas o con una distancia de aproximadamente diez kilómetros», concluyó.

Esta condición no es nueva para los residentes del distrito de Elpaputih. Durante décadas, tienen que luchar para afrontar un terreno difícil cada vez que hay familiares que necesitan tratamiento.

La comunidad también espera que el gobierno central y el gobierno provincial de Maluku construyan inmediatamente un acceso digno a carreteras y puentes para que su sufrimiento no se repita.