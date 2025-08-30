Lamentablemente, el investigador Brin ofendió al DPR eligió las calles cuando la gente protestó

Yakarta, Viva – Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Brin), Aisah Putri Budiatri, evaluó que la acción pública que tuvo lugar el 28 de agosto de 2025 confirmó aún más la calidad de los miembros parlamentarios que se consideraba que no mostraron carácter como estadistas y representación gente responsable.

Leer también: El Secretario General de Golkar recuerda a los cuadros que sean cautelosos y no se flexionen



«De la acción pública de ayer (28 de agosto de 2025) vemos cada vez más cómo la calidad de nuestro parlamento espectáculo El carácter como estadista y representación responsable de la gente «, dijo el sábado 30 de agosto de 2025.

Leer también: Se recuerda al DPR que detenga las declaraciones provocativas, no confunda a la comunidad con las autoridades



Admitió que de hecho había varios líderes RPD RI ha emitido una declaración pública, incluida una disculpa y prometía mejorarse. Pero, dijo que el movimiento todavía no era suficiente.

«La primera nota mía, creo que la respuesta del liderazgo del DPR no es suficiente porque todavía es normativa y no está clara los pasos concretos que están siendo y serán tomados por el DPR, especialmente relacionado con las demandas públicas que se están llevando a cabo en este momento», dijo.

Leer también: Ofreció ser un timbre y rp pagado. 150 millones, esta es la respuesta para acariciar a Jerome Polin



Aisah también destacó el comportamiento de algunos miembros del DPR que se consideraba contrario a la esperanza de la comunidad. Dijo que, en lugar de mostrar empatía y capacidad de respuesta, había una actitud de degradar al público.

«La segunda nota, en lugar de responder a las demandas de las personas y la empatía por las condiciones de las personas, la mayoría de los miembros del DPR en realidad muestran su actitud conflictiva de lo que el público espera.

También destacó la actitud del DPR en medio de la acción masiva. No hubo un esfuerzo de respuesta visible de los miembros del consejo para discutir las demandas de la comunidad. De hecho, continuó, parecían noticias de que algunos miembros del DPR optaron por ir al extranjero con una agenda que no se consideraba urgente.

«En medio de la acción de la masa, tampoco vemos que hay miembros de la junta que discuten directamente de manera contaminada para discutir las demandas de las personas, por el contrario, en realidad evitan venir del edificio del Parlamento. De hecho, las noticias se extienden si los miembros del DPR harán una visita al extranjero con alguna agenda llevada a cabo de los elementos de ‘caminar’ sin una agenda importante. Muy triste», dijo.

Dijo además, decepción El público se ve exacerbado por la actitud del DPR que no tomó medidas serias sobre el comportamiento inapropiado de varios de sus miembros.

«La tercera nota, no hay un paso serio que responda al DPR de sus miembros que cometieron una acción desafortunada, poco ética y incluso, no encomiable. Por ejemplo, el DPR no realizó una audiencia ética sobre sus miembros que estaban» bailando «en el edificio parlamentario durante una sesión sagrada o sin audiencia ética cuando sus miembros se referían a personas estúpidas», dijo Aisah.

Según él, en los últimos tiempos, el DPR ha demostrado cada vez más la cara original de las expectativas de la gente. Advirtió, si no hubiera pasos concretos, la decepción de la comunidad podría conducir a una mayor ola de acción.

«En los últimos tiempos, está claro cómo el DPR ha demostrado su cara original lejos de las expectativas públicas. Si no hay cambios y pasos concretos de las instituciones del DPR y sus miembros, entonces creo que la decepción será cada vez más y la acción será más masiva», dijo Aisah.

Finalmente, enfatizó que la importancia del DPR mejoró inmediatamente y tomó medidas concretas para seguir confiando como una representación de la gente.

«Por lo tanto, el Parlamento debe mostrar una actitud seria y enfrentar rápidamente al público y responder a sus demandas, de modo que todavía se ve como una representación de las personas que se supone que deben ser», dijo nuevamente.