Lamelo Ball dice que no tiene presión en la temporada

El Charlotte Hornets He llegado a los playoffs solo tres veces desde 2002 y no han ganado una sola serie desde ese año hace más de dos décadas. Bola de lamelo se ha convertido en la cara de la franquicia, como el jugador más importante desde que Kemba Walker lideró al equipo. Muchos NBA Los fanáticos y los expertos creen que Ball debe guiar a Charlotte para que al menos lidie por una semilla de juego como alguien que desarrolla una reputación perdedora.

La pelota, sin embargo, lo ve de manera diferente. Cuando se le preguntó en el día de los medios sobre su nivel de presión Dirigiéndose a la temporada, dijo: «Realmente no tengo presión. Como dije, solo entro, juego e trato de obtener tantas victorias como podamos y hacer lo mejor que puedas». La percepción de los fanáticos y la percepción del jugador a menudo chocan, y esto muestra dos enfoques opuestos para la temporada.

Las predicciones de Charlotte Trading Ball no son descabelladas si el Hornets Parta otra temporada perdida con poco progreso. Ball es uno de los jugadores más entretenidos de la liga y constantemente publica números de calibre All-Star. El problema es que sus elogios rara vez contribuyen a las temporadas ganadoras, y los problemas de salud han limitado su máximo potencial como superestrella en ascenso.

El equipo de Lamelo tiene bajas expectativas

Vegas Insider enumera los Charlotte Hornets‘Over/Under Win Total con 26.5, lo que significa que los probabilidades esperan que terminen con 26 o 27 victorias. La profundidad de la Conferencia Este es más débil que nunca más allá de los dos mejores equipos, pero incluso la semilla No. 10 probablemente necesite alcanzar a mediados de los 30 en victorias para tener una oportunidad externa en la postemporada.

Pelota, Millas puentes, Brandon Miller y novato Kon Knueppel Forma el núcleo joven para Charlotte ingresando a otra temporada desafiante. Existe una oportunidad realista que Ball se cambia como el chip más grande, y el equipo potencialmente prioriza a Miller y Knueppel como bloques de construcción a largo plazo que dependen de cómo se desarrolle este año.

La proyección de victorias subraya que los probabilidades no creen que la pelota pueda llevar una lista defectuosa de más de 30 victorias debido a las últimas dos temporadas que trabajan contra él. Lamelo no solo debe ofrecer una puntuación de élite, sino también crear para que sus compañeros de equipo ayuden al Hornets alcanzar su techo.

Falta de ganadores las duele la reputación de Lamelo

La temporada pasada destacó la caída de un buen jugador colocando números en un mal equipo. Lamelo Ball pasó la prueba All-Star en papel promediando casi 30 puntos por juego al momento de la votación. El apoyo de los fanáticos también se inclinó en su camino, con el rango de pelota No. 1 entre los jugadores de la pista de fondo de la Conferencia Este por delante de las estrellas como Donovan Mitchell, Jalen Brunson y Trae joven.

Los jugadores también votaron a Ball altamente, clasificándolo como el tercer mejor guardia del este, pero finalmente fue rechazado cuando los medios lo clasificaron bajo en su tercera ronda de resultados de inicio. Un lugar de séptimo lugar en Bola de costo de votación de medios un All-Star spot y demostró que perder puede dañar la carrera de un jugador.

Nadie espera que Charlotte sea un mejor equipo o contendiente de playoffs, pero el Hornets Al menos debe competir con equipos igualmente defectuosos para tener una oportunidad en el juego. Ball enfrenta presión para llevar a su equipo a más victorias o arriesgarse a que su carrera sea definida más por los honores perdidos All-Star y All-NBA que por los números que presenta.