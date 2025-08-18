Lamborghini, que fue destruido por un divisor de carretera en la carretera de peaje de Kunciran, era un convoy, el propietario era residente del norte de Yakarta

South Tangerang, Viva – La policía revela el auto Lamborghini Yang blanco accidente De Tol Kunciran en dirección a Serpong, South Tangerang, cuando el incidente fue un convoy con otros autos deportivos.

Leer también: Barcos al revés en Nigeria, 40 personas desaparecidas



«Sí (convoy) con sus amigos, hay varios autos», dijo el jefe de la subdirma de desarrollo y aplicación de la ley de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, Comisionado Adjunto de Policía Ojo Ruslani, lunes 18 de agosto de 2025.

Sin embargo, en el medio del viaje, el automóvil que luego se sabía que fue conducido por Erik Soetiono (37) estaba fuera de control. El automóvil con el número de policía D-1357-QGK condujo desde la dirección del objeto a Serpong antes de finalmente perder el control.

Leer también: Más popular: Convoy Supercar Accidente, Save BBM Open Glass Vs AC



«El vehículo que condujo en el carril derecho de repente perdió el control hacia la izquierda, chocando barrera camino (Barandilla), luego se desvió hacia la derecha y chocó contra el lado derecho del camino «, dijo.

Afortunadamente, no hubo muertes ni lesiones en el incidente. Es solo que, el frente y el lado del vehículo superdeportivo propiedad de los residentes del norte de Yakarta sufrieron daños bastante severos.

Leer también: Accidente de superdeportivo de convoy en Kunciran Toll Road, Lamborghini Murcielago Ringsek



Anteriormente informó, una unidad blanca de Lamborghini tuvo un accidente en la carretera de peaje de Kunciran en dirección a Serpong, South Tangerang, domingo 17 de agosto de 2025. El automóvil deportivo que valía miles de millones de rupias fue destruido después de chocar contra el divisor de la carretera debido a un presunto exceso de velocidad.

Video segundos después del accidente fue viral en las redes sociales. En la grabación subida por la cuenta de Instagram @warungjurnalis, la parte posterior del lujo Lamborghini fue destruida.

El «accidente de Mobio en la carretera de peaje de Kunciran» fue citado por la cuenta, el lunes 18 de agosto de 2025.