Lamar Jackson deja claros los sentimientos sobre los Browns QB Joe Flacco

Ravens de Baltimore jugador de ataque Lamar Jackson habló muy bien Joe Flacco antes de la semana 2 enfrentamiento que reunirá el Cleveland Browns Veterano con su antiguo equipo.

Flacco, la selección general número 18 de los Ravens en 2008, hizo más de 160 aperturas en Baltimore, destacada por una carrera del Super Bowl en 2013, donde obtuvo los honores de MVP.

Jackson finalmente reemplazó a Flacco en 2018 y desde entonces ha recogido dos premios MVP de la liga, consolidándose como uno de los jugadores más dinámicos de la liga. Aún así, Jackson no ha olvidado esos primeros días con su veterano mentor y continúa hablando de Flacco con admiración.

«Solo él estaba en la sala de reuniones, qué genial era con las cosas que decía, qué gracioso era», Jackson dijo. «No sé si la gente lo sabe, pero (Flacco) divertido … solía tenerme enrollando como novato. Sería como, ‘Hombre, este hombre solo dice cosas tan indiferentes'».

Los Browns QB Joe Flacco llama a Baltimore ‘Big Big’

El enfrentamiento del domingo marcará la primera vez que Flacco será un visitante en Baltimore. La tenencia de Flacco con los Ravens no terminó con ninguna animosidad. Sin embargo, admitió que el enfrentamiento de esta semana significará un poco más para él.

«Estábamos en buenos términos cuando me fui» Dijo Flacco. «Pero al mismo tiempo, ya sabes, es natural sentirse de cierta manera cuando vas en contra de un equipo para el que ya no estás jugando. He sido parte de otros jugadores que hacen eso e intentas actuar de manera normal, pero es un gran problema. Quieres ir a vencerlos y es una diferencia un poco de diferencia».

El siempre estoico Flacco no tiene ninguna preocupación acerca de que sus emociones obtengan lo mejor de él.

«Escucha, he sido criticado toda mi carrera por no poder mostrar ninguna emoción», dijo Flacco. «Así que creo que eso es lo último de lo que debes preocuparte conmigo».

Joe Flacco ha tenido impacto con Browns

Flacco, de 40 años, se está acercando al final de su carrera, pero ganó el trabajo inicial con los Browns durante el campamento de entrenamiento. Ha sido claro que No se ve a sí mismo como un «mentor» en Clevelandal menos en el sentido tradicional. Todavía siente que puede jugar a un alto nivel.

Pero el novato de Browns Shedeur Sanders ha proporcionado una idea de Flacco y cómo interactúa en la habitación QB.

«He aprendido mucho de los veterinarios de la habitación», dijo Sanders. «Veré a Joe hacer algo, y estoy como, ‘Muy bien, hermano, lo intentaré’. Luego lo hago, y es genial porque estoy como, ‘Oye, bruh, hice esto’ porque te vi hacerlo ‘. Y estará sonriendo como un padre orgulloso «.

Los Browns perdieron en la Semana 1, cayendo ante los Bengals 17-16. Pero Flacco jugó bien en la pérdida, completando el 69% de sus pases con un touchdown y dos intercepciones. Ambas intercepciones fueron Difícil de culpar a FlaccoCon la pelota rebotando en las manos de sus receptores en ambas ocasiones.

Flacco y Cleveland son un fuerte perdedor de 12.5 puntos contra los Ravens.