Lam Riau pidió al público que no fuera provocado por el incidente del conductor de OJOL que Rantis Brimob atropelló

Pekanbaru, Viva – Presidente del Daily Leadership Council (DPH) Tablero personalizado malayo Riau (Lamr) Provincia de Riau, Serie Datuk Haji Taufik Ikram Jamil, transmitió una profunda condolencia Affan kurniawan, conductor Taxi de motocicleta en línea asesinado por Rantis Brote El 28 de agosto de 2025.

«En nombre de la organización, transmitimos el dolor más profundo. Que el fallecido sea aceptado a la vista de Allah SWT, y la familia se fue para obtener paciencia», dijo Taufik Ikram Jamil, viernes 29 de agosto de 2025.

Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Lamr también apreció el rápido paso del jefe de policía nacional de la policía nacional, Listyo Sigit Prabowo, quien inmediatamente fue a la familia de la víctima después de que ocurrió el desafortunado incidente.

Durante la visita, el Jefe de Policía Nacional transmitió la máxima disculpa y prometió investigar a fondo este caso de manera abierta y de cuenta.

«Le damos un gran aprecio al jefe de la policía nacional que ha mostrado preocupación al visitar a la familia de la víctima y disculparse directamente. Lamr también apoya su compromiso de investigar este caso de manera transparente», dijo Taufik.

En línea con eso, Lamr atrajo al público a no ser provocado por temas que pudieran empeorar la atmósfera y dañar la hermandad de otros hijos de la nación.

«Mantengamos la calma y la integridad de la Hermandad, al tiempo que confía en que la policía irá de acuerdo con las reglas», dijo Taufik Ikram.

