





Ex presidente de la Premier League india (IPL) y prófugo Lalit Modi El lunes presentó una disculpa al gobierno indio. La disculpa de Modi se produjo días después de que se refiriera a sí mismo y al barón de las bebidas alcohólicas Vijay Mallya como los dos «mayores fugitivos» en un video viral. El video publicado en las redes sociales pronto se volvió viral y generó indignación en todo Internet.

Pido disculpas si he herido los sentimientos de alguien, especialmente del gobierno indio, a quien tengo el mayor respeto y consideración. La declaración fue malinterpretada y nunca tuvo la intención de ser tal como se desarrolló. Una vez más mis más sentidas disculpas. – Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) 29 de diciembre de 2025

Mientras publicaba en las redes sociales el identificador X, Lalit Modi no especificó claramente qué era exactamente. disculpándose para, pero los comentarios en su publicación indican que él es disculpándose por el vídeo que publicó hace unos días, según informó la agencia de noticias IANS.

El fugitivo Lalit Modi, mientras lo publicaba en las redes sociales, dijo: «Yo disculparse si he herido los sentimientos de alguien, especialmente del Gobierno indio, a quien tengo el mayor respeto y consideración. La declaración fue malinterpretada y nunca tuvo la intención de ser tal como se desarrolló. Una vez más, mis más sinceras disculpas.

Una publicación en las redes sociales de Lalit Modi pidiendo disculpas se produjo después de que un video que mostraba a Modi en la lujosa fiesta de cumpleaños de Mallya en Londres se volviera viral la semana pasada. En ese vídeo, se escucha a Lalit Modi decir: «Somos los dos fugitivos, los mayores fugitivos de la India.

El ex presidente de IPL compartió el video en Instagram y lo subtituló: «Permítanme hacer algo para romper Internet nuevamente. Algo para ustedes. Cuiden su corazón con envidia (sic)».

La publicación de Lalit pronto provocó fuertes reacciones en línea, con varios usuarios acusando a Modi y malya de «burlarse del gobierno indio» y del sistema legal del país, informó IANS.

Tras la reacción violenta de la gente en X e Instagram, Lalit Modi en unas horas eliminó el video de su cuenta de redes sociales.

En reacción indirecta a la controversia provocada por las declaraciones de Modi, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA) reiteró la posición de la India de que aquellos buscados por la ley volverían a comparecer ante la justicia.

Ministerio de Asuntos Exteriores: El proceso de devolución de los prófugos continúa

Poco después de que el vídeo se volviera viral en Internet, Algo portavoz Randyr Jaiswal afirmó: «Seguimos plenamente comprometidos a garantizar que las personas fugitivas, buscadas por la ley en la India, regresen al país. Para este regreso en particular, estamos en conversaciones con varios gobiernos y hay procesos en marcha. En varios de estos casos, hay varios niveles de legalidad involucrados. Pero seguimos comprometidos a traerlos de regreso al país para que puedan enfrentar un juicio ante los tribunales aquí», citado por la agencia de noticias IANS.

Tanto Lalit Modi como Vijay Mallya, que se enfrentan a graves cargos en la India, residen en el Reino Unido desde hace varios años.

Lalit Modi abandonó la India en 2010 después de que surgieran acusaciones en su contra relacionadas con evasión fiscal, lavado de dinero y propiedad de apoderados vinculados a la lucrativa IPL. Considerando que, la Dirección de Ejecución ha afirmado que manipuló el proceso de asignación de derechos de transmisión de IPL en 2009, supuestamente a cambio de sobornos superiores a 125 millones de rupias.

Vijay Mallya, ex presidente de United Breweries y promotor de la ahora desaparecida Kingfisher Airlines, huyó de la India en 2016 en medio de acusaciones de fraude financiero, según IANS.

Mallya está acusada de incumplir varios préstamos bancarios y se dice que debe a los bancos indios alrededor de 9.000 millones de rupias.

