Lakers y LeBron James hacen un anuncio histórico, la NBA reacciona

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) ha saludado el Lakers de Los Ángeles y Lebron James por hacer “historia” con sus nuevas tarjetas autógrafas.

Topps, la popular compañía de tarjetas coleccionables, anunció el lanzamiento de la primera tarjeta autografiada de James en colores morado y dorado.

«Esto es historia 💜✍️ Las tarjetas de autógrafos de LeBron Laker finalmente están aquí», escribió la NBA en X.

El anuncio marca un hito importante para los fanáticos de James, los coleccionistas de tarjetas y los fanáticos de los Lakers, ya que, sorprendentemente, “The King” no había lanzado una tarjeta con licencia con los Lakers hasta ahora. James, que se unió a los Lakers en 2019, tenía varias tarjetas autografiadas con el Caballeros de Cleveland y Miami Heat, sus dos equipos anteriores.

LeBron James se perderá el primer partido de la temporada

Incluso cuando LeBron James hace historia fuera de la cancha, romperá una tendencia de larga data el 21 de octubre, perdiéndose el primer partido de la temporada 2025-26 de los Lakers contra los guerreros del estado dorado debido a ciática en su pierna izquierda. James nunca se había perdido ninguno de sus 22 primeros partidos de temporada anteriores, desde su temporada de novato 2003-04 con los Cavaliers, hasta su temporada número 22 en 2023-24 como parte de los Lakers.

James tuvo marca de 8-14 en sus 22 primeros partidos de temporada anteriores y no había ganado el primer juego de una temporada con los colores de los Lakers hasta la campaña 2024-24, cuando Los Ángeles derrotó a los Lakers. Lobos de Minnesota. A lo largo de los 22 juegos, James anotó 25,0 puntos, 8,1 rebotes y 6,1 asistencias con un 50,1% de tiros, cifras ligeramente inferiores a las estadísticas de su carrera.

Los Lakers comienzan la era de Luka Doncic

Con James fuera de juego hasta mediados de noviembre, los Lakers pueden acelerar el proceso de entrega de las llaves a Luka Doncicsu nuevo jugador franquicia. En ausencia de James, Doncic tendrá la oportunidad de mostrar cualidades de liderazgo y dirigir la ofensiva, a diferencia de la temporada pasada cuando compartió la carga de trabajo con James y Austin Reaves.

Los Lakers son Se espera que inicie Gabe Vincent. en lugar de James, según el entrenador en jefe de los Lakers, JJ Redick.

«No sé nada sobre quién voy a ser titular el resto de la temporada». Redick dijo tras el último partido de pretemporada del equipo. «Hay lesiones y suceden cosas a lo largo del año. Tengo una idea bastante clara de quién comenzará el Juego 1. Después de eso, no lo sé. Pero creo que en esa alineación hay muchos tiros alrededor de Luka y DA, y Gabe es otro manejador del balón, otro defensor duro».

Redick se centra en el personal disponible y señala que la lesión de James podría ser «complicada» y que su cronograma de regreso podría verse alterado.