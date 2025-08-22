Lakers Trade Pitch ofrece una red de seguridad para ‘inmaduro’ DeAndre Ayton

El Los Angeles Lakers máquina de doble doble firmada Deandre Ayton Para un acuerdo de ganga, ya que la selección general número 1 acordó un contrato de dos años y $ 16.6 millones después de obtener una compra de los Portland Trail Blazers.

Sin embargo, no hay certeza de que Ayton sea el centro titular de los Lakers a largo plazo. La ex selección general No. 1 fue ampliamente criticada por no ser un jugador de equipo durante sus períodos en Phoenix y Portland, lo que lo llevó a estar disponible como agente libre.

Supongamos que el experimento de Ayton no funciona en Los Ángeles, los Lakers pueden volver a quedarse con un agujero en el lugar central, una posición crítica en una conferencia occidental que cuenta con grandes estrellas como Nikola Jokic, Alperen Sengun y Chet Holmgren. Como tal, los Lakers pueden necesitar asegurar otro gran hombre de calidad como seguro para Ayton.

Thomas Carelli de Sports Illustrated Flotó una idea comercial de los Lakers que vería al equipo adquirir Nic Claxton y un buen recorrido de activos.

Los Lakers recibirían: Nic Claxton, 2027 1st Rd Pick, 2029 1st Rd Swap

Las redes recibirían: Gabe Vincent, Austin Reaves

Centro prototípico de Luka Doncic

Claxton complementaría perfectamente el conjunto de habilidades de Luka Doncic, quien prospera con los corredores de borde atléticos, al igual que lo hizo con Daniel Gafford y Dereck Lively II. El escritor argumentó además que su idea comercial de los Lakers ayudará a arrojar mucho salario.

No se puede confiar en Ayton ‘inmaduro’

Poco después de que los Lakers firmaron a Ayton, varios expertos sugirieron que los Blazers de Trail estaban hartos del Centro Bahamiano y querían deshacerse de él lo antes posible.

Jason Quick de ESPN LA informó: «DeAndre realmente va a probar la paciencia de los profesionales en el vestuario de los Lakers. Es inmaduro. Él piensa que es mejor de lo que es.

«Es un poco tonto. Algunas personas piensan que es divertido y despreocupado, pero los veteranos en el vestuario de los Blazers a menudo rodaban los ojos cuando entraba, cantando o diciendo tonterías». a través de TalkBasket.net.

En otra parte, Tim MacMahon de ESPN Habló con un ex empleado de los Suns que predijo que Ayton sería un «desastre» en un uniforme morado y de oro.

«Hablé con un ex empleado de Phoenix, un ex empleado de Portland. Y el ex empleado de Phoenix dice: ‘Esto no va a funcionar. Hará su pequeño rollo, Luka se hará harto de él. JJ Redick se volverá loco. Esto va a ser un desastre’.