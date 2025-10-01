Lakers Legend hace una predicción audaz sobre el futuro de LeBron James

La NBA está programada para presenciar la historia esta próxima temporada cuando LeBron James Se convierte en el primer jugador en jugar en 23 temporadas. El futuro de James ha estado en duda durante la temporada baja, y uno Los Angeles Lakers La leyenda ha hecho una predicción audaz al respecto.

Robert Horry discutió lo que sigue para «The King» en el último episodio de la «Big Shot Bob» Podcast el 30 de septiembre. Horry no cree que James solicite un intercambio del Lakers debido a una variedad de factores. Su familia se ha establecido en Los Ángeles, mientras que sus negocios han prosperado en la gran ciudad de mercado.

«No creo que vaya a ningún lado solo porque a su hija le va bien aquí. Su esposa está bien aquí. Está muy cerca de su otro hijo, que va a Arizona. Jugará con Bronny. Es demasiados factores para él, conociendo al hombre de la familia que él es, que va a decir,» Voy a ir a Nueva York porque tienen la oportunidad de ganar el este «. No creo que vaya a ninguna parte ”, dijo Horry.

Horry agregó que si James termina jugando para otro equipo, podría dañar su legado. El cuatro veces MVP está en el tercer equipo de su carrera, antes jugando para el Cleveland Cavaliers y Miami Heat. Tuvo dos períodos en Cleveland, de 2003 a 2010 y de 2014 a 2018.

La jubilación no está en la mente de LeBron James

A la edad de 40 años, LeBron James es No pensar en la jubilación Dirigiéndose a su 23ª temporada de la NBA. James cumplirá 41 años el 30 de diciembre, pero todavía está disfrutando del proceso. Él reconoció que se acerca el final de su carrera, aunque la línea de tiempo exacta aún es desconocida para él.

«Estoy entusiasmado hoy. Estoy entusiasmado con la oportunidad de poder jugar el juego que amo para otra temporada. Sin embargo, el viaje presenta este año, estoy súper invertido, porque no sé cuándo es el final. Sé que es mucho más temprano que tarde», James dijo el día de los medios del lunes en Los Ángeles.

En cuanto a los rumores de él esperando jugar con su segundo hijo, Bryce James, en el NBAel cuatro veces campeón los disipé con una sonrisa en su rostro. El orgulloso padre no presiona mucho a Bryce, quien está listo para comenzar su carrera universitaria en Arizona.

LeBron James lidiando con una lesión al comienzo del campamento de entrenamiento

A pesar de parecer animado durante los entrenamientos de temporada baja y en el campo de golf, LeBron James está lidiando con una lesión que se dirige al campo de entrenamiento. Los Angeles Lakers entrenador JJ Redick dijo a los periodistas Antes del campamento del martes que James tiene irritación nerviosa en su glúteo.

«Será un proceso más lento con él que conduce al primer juego. Obviamente tiene 22 años hasta ahora de desgaste en su cuerpo. Está lidiando con un poco de irritación nerviosa en el glúteo. Estamos jugando el juego largo con LeBron», dijo Redick.

James no mostró signos de desaceleración la temporada pasada, promediando 24.4 puntos, 7.8 rebotes, 8.2 asistencias y 1.0 robos en 70 juegos. Era su Promedio de puntuación más bajo ya que era un novato pero aún impresionante para el jugador más antiguo de la NBA.