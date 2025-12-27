Lakers JJ Redick Rant ‘dirigido’ a LeBron James y Luka Doncic

El mensaje de Lakers El entrenador JJ Redick el día de Navidad fue claro. También estaba claro quiénes eran los sujetos de ese mensaje. La pregunta para este equipo, y tal vez para el mandato de Redick como entrenador en jefe en Los Ángeles, es si alguien, especialmente las estrellas Luka Doncic y Lebron James–lo escuchó.

Ciertamente, los medios reunidos el jueves lo escucharon, al igual que los observadores externos del equipo, los miembros de la directiva y los fanáticos de los Lakers en general. Redick dijo que los Lakers están luchando con la ejecución porque «no nos importa lo suficiente en este momento. Esa es la parte que te molesta mucho».

Redick continuó: «No nos importa lo suficiente como para hacer las cosas que son necesarias, no nos importa lo suficiente como para ser un profesional. Lo teníamos. Ya sabes, lo teníamos. Siempre digo esto sobre la cultura, siempre digo esto sobre un equipo que es un buen equipo y un organismo que funciona; puede cambiar así. No lo tenemos en este momento».

Los Lakers esperaban un entrenador franco cuando contrataron a JJ Redick

Redick añadió que algo necesita cambiar y que no puede pasar otros 53 partidos así. No dio nombres, pero ¿era necesario hacerlo? Se necesita mucho coraje por parte de un entrenador para ir a un lugar público y hablar así de su equipo, especialmente de un grupo de veteranos.

No fue muy político por parte de Redick, pero ese es uno de los aspectos atractivos de él como entrenador: fue un jugador estrella que hizo más de 100 millones de dólares como jugador y simplemente no necesita andar a la ligera como lo hacen otros entrenadores que esperan una carrera de 25 años en el negocio.

Como dijo un entrenador de la Conferencia Este: «Tener $100 millones detrás de ti definitivamente ayuda. Todo lo que dijo era cierto, puedes verlo con solo verlos jugar. Pero los jugadores no están acostumbrados a que los llamen tan duramente en campo abierto, así que veremos cómo lo toman. JJ definitivamente apuntó a LeBron y Luka cuando dijo eso, veremos cómo lo toman».

LeBron James y Luka Doncic no responden a JJ Redick

Nuevamente, “ellos” son Doncic y James. Obviamente, se ha desarrollado una desconexión entre los dos que se ha manifestado en un enfoque indiferente, especialmente a la defensiva, que ha enviado esta temporada a una espiral aquí a fines de diciembre. No hay duda de que son esos dos a los que Redick intenta llegar con sus abrasadoras críticas: si fuera Rui Hachimura a quien estuviera criticando, simplemente lo habría enviado a la banca.

Un llamado público es para las estrellas, para Doncic y James.

Redick ha tratado de abordar los problemas que ha visto desarrollarse con la pareja esta temporada. Los reunió a principios de este mes, solo él y las dos estrellas, para abordar la falta de esfuerzo defensivo, entre otras cuestiones. Eso fue más o menos cuando los Lakers fueron eliminados de la NBA Taza.

Contando ese partido, tienen marca de 2-4 en sus últimos seis y tienen una calificación defensiva de 118,1que es 26th en la NBA en ese lapso.

Opciones limitadas de los Lakers, incluido un intercambio de LeBron James

Y esa es la pregunta para los Lakers. Redick fue criticado después de su conferencia de prensa navideña por llamar públicamente a su equipo en lugar de mantener las cosas en casa, excepto que intentó mantenerlo en casa y eso no funcionó. Gritar desde la cima de la montaña era el siguiente paso lógico.

¿O estaba gritando al vacío? Los Lakers tienen suficiente talento para ser un equipo mucho mejor de lo que han demostrado hasta ahora. El récord de 19-10 es oro de tontos, porque los Lakers de hecho han sido superados en puntos esta temporada (117,4-116,9), una indicación de que deberían ser un equipo de .500. Tienen suerte de no serlo.

Pero esa suerte se está acabando, al igual que la paciencia de Redick. Los Lakers podrían (y probablemente lo harán) al menos investigar cuál sería un mercado comercial para James, pero él tendría que estar de acuerdo con cualquier acuerdo potencial y necesitarían un equipo capaz de acomodar los $52.6 millones de James y al mismo tiempo enviarles de vuelta activos útiles. Es una aguja difícil de enhebrar.

Lo más fácil para todos los involucrados sería que James y Doncic comenzaran a demostrar que les importa un poco más.