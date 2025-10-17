Lakers Insider flota audaz Austin revela idea de intercambio por estrella 3-y-D

El Lakers de Los Ángeles se enfrentan a una decisión importante sobre la estrella en ascenso Austin Reavesque está atrayendo un interés generalizado en todo el mundo NBA – con ofertas potenciales supuestamente “por encima de los 40 millones de dólares al año”.

Reaves, que ha lucido como un All-Star en la acción de pretemporada, está promediando 22.0 puntos por juego mientras muestra una mejor creación de tiros y jugadas. Cayó 25 puntos contra el soles fénix al lado de un debutante Luka Doncic Hace tres noches. Pero a pesar de su crecimiento ofensivo, persisten dudas sobre su adaptación a largo plazo en ambos extremos de la cancha, particularmente en defensa.

Los Lakers ahora enfrentan una elección definitoria: extender a Reaves con dinero casi máximo o explorar escenarios comerciales que recuperen un ala bidireccional más equilibrada para complementar a Dončić.

Buha: Trey Murphy III, el ‘pivote más interesante’

En el último episodio de Bloque de BuhaJovan Buha identificado Trey Murphy III del Pelícanos de Nueva Orleans como un objetivo comercial potencial que marca varias casillas para Los Ángeles.

«No hay necesariamente un jugador fuera de mi cabeza por el que creo que cambiaría a Austin directamente», dijo Buha. «Pero uno interesante para mí es Trey Murphy. Es un poco más grande (6 pies 7 pulgadas, 6 pies 8 pulgadas) y mejor tirador. Es más difícil atacarlo defensivamente que Austin».

Buha añadió que un posible acuerdo entre Lakers y Pelicans probablemente llevaría a un punto muerto, ya que ambas partes creerían que tienen al jugador superior y exigirían activos adicionales para equilibrar el intercambio.

«Trey Murphy es quizás el tipo más cercano a Austin: un pivote interesante para ambos equipos», dijo Buha. «Estás poniendo a un tirador de élite y un talento ofensivo floreciente en Murphy alrededor de Luka, pero también a un tipo con más tamaño y atletismo que Austin».

Los pelícanos han valorado mucho a Murphy

Murphy, de 25 años, es ampliamente considerado como uno de los delanteros 3 y D más prometedores de la NBA. De acuerdo a Brett Siegel de ClutchPointsLos Pelicans han mantenido “un precio de venta excepcionalmente alto” por Murphy, buscando múltiples selecciones de primera ronda y talento joven probado.

Recientemente firmó una extensión de cuatro años y $113 millones que consolida su papel como pieza fundamental a largo plazo en New Orleans. Murphy viene de una gran temporada, promediando 21,2 puntos, 5,1 rebotes y 3,5 asistencias, con 1,1 robos por partido y un 38,3% de tiros de tres.

En la pretemporada, ha vuelto a ser productivo, promediando 15,6 puntos con un 51,4% de tiros y 1,7 robos, mostrando sus habilidades bidireccionales de élite.

Perspectivas del contrato y la agencia libre de Reaves

Los Lakers ofrecieron a Reaves una extensión de cuatro años y 89,2 millones de dólares el verano pasado, pero él la rechazó. En cambio, está apostando a que se dirigirá a la agencia libre, donde podría conseguir un acuerdo en el rango de 40 a 42,5 millones de dólares al año.

«Si juega bien, habrá ofertas superiores a los 40 millones de dólares por él». Dan Woike del Athletic dijo en El show de Zach Lowe. «Con el salto salarial, su máximo de otro equipo comienza alrededor de $42 millones. Son él y Trae Young Esos son los agentes libres que todo el mundo está mirando”.

Reaves, de 27 años, puede convertirse en agente libre sin restricciones la próxima temporada baja si rechaza su opción de jugador de 15 millones de dólares para 2026-27. Según E.Bobby Marks, experto en la oficina principal de ESPNpodría ser elegible para hasta el 25% del tope, colocándolo en el mismo rango salarial que Ja Morant, Darío guirnalda, sion williamson, Y Anunobyy Domantas Sabonis.

El dilema de los Lakers: ¿Extender o cambiar?

Para los Lakers, la decisión se reduce a una estrategia financiera y de ajuste. Reaves ha demostrado ser capaz de crear ofensiva y prosperar junto a Dončić. Aún así, Los Ángeles está buscando un ala bidireccional de calibre de campeonato, según el veterano El experto de la NBA Marc Stein. Los Lakers habían negociaciones comerciales fallidas con Miami para Andres Wiggins. Murphy es mucho más joven, está a punto de entrar en su mejor momento, con un acuerdo favorable al equipo, pero la estrella en ascenso de los Pelicans tendrá un costo comercial más alto.

Si Reaves continúa su ascenso, podría llegar a un acuerdo máximo, pero si los Lakers creen que Murphy o un jugador similar eleva mejor su techo, un intercambio podría ser el siguiente paso lógico.

«Los jugadores que tienen 27 años y promedian 20 puntos por partido rara vez llegan a la agencia libre sin restricciones», añadió Woike. «Si los equipos creen que Reaves puede ser un motor ofensivo, tendrá muchos pretendientes reales».

Los Lakers tienen tiempo para decidir, pero cada actuación destacada de Reaves solo aumenta las apuestas.