Lakers en la búsqueda caliente del ex campeón de la NBA de los Warriors: Insider

El Los Angeles Lakers y Miami Heat ha reabierto las conversaciones comerciales que rodean Andrew Wigginsel primero Guerreros de Golden State Wing que ayudó a la franquicia a capturar el campeonato de la NBA 2022.

De acuerdo a Forbes ‘Evan SideryEl calor sigue siendo firme al recibir al menos una selección de primera ronda a cambio de Wiggins, una de las mejores alas de dos vías de la NBA.

«Los Heat y los Lakers han reabierto las discusiones sobre un posible intercambio de Andrew Wiggins antes del campamento de entrenamiento», escribió Sidery en X. «Los Ángeles está muy abierto a mover el ex selección de primera ronda Dalton Knecht junto con el salario expirado necesario.

«Miami quiere una futura selección de primera ronda adjunta en el paquete».

¿Los Lakers cumplirán con el precio de venta?

Al comienzo de la agencia libre, los Lakers primero expresaron interés en adquirir Wiggins, según múltiples informes. En ese momento, Jovan Buha del atlético señaló que Miami había establecido un alto precio de venta de Rui Hachimura, Dalton Knecht y una selección de primera ronda, que los Lakers rechazaron.

«No es un oficio realista», dijo Buha en ese momento. «Creo que Miami está jugando Hardball, y veremos si suavizan su postura».

Cuando los informes de los Lakers interés renovado En la ex estrella de los Warriors resurgió, Anthony Irwin de Anthony Irwin Explicó por qué las conversaciones comerciales anteriores se rompieron.

«Una historia, y la que escuché más directamente, fue que el Miami Heat estaban pidiendo a Rui Hachimura «, Irwin dijo en el episodio del 8 de septiembre de su podcast The Lakers Lounge. «Estaban pidiendo una selección de primera ronda, Gabe Vincent, y potencialmente Dalton Knecht. Los Lakers probablemente estarían bien mudando a Dalton o Vincent para Wiggins, y tal vez incluso Rui, pero definitivamente no querían incluir a Rui y la selección de primera ronda.

Posibles Lakers – Comercio de calor

A la luz de los informes, Eric Pincus de Bleacher ReportUn notable experto en salario de la NBA, presentó un escenario ideal que podría beneficiar tanto a los Lakers como al calor. Pincus incluyó a los Brooklyn Nets en un campo comercial de tres equipos.

Los Lakers recibirían: Andrew Wiggins, Jaime Joquez Jr.Dibujó

El calor recibiría: Rui Hachimura, Dalton Knecht

Las redes recibirían: Glue maxi, 2026 selección de segunda ronda, efectivo

Pincus explicó por qué Wiggins, el mejor defensor de los Warriors en su victoria en el campeonato de la NBA de 2022, sería una mejora sobre Hachimura/

«Desde una perspectiva de baloncesto, el joven de 30 años [Wiggins] Entraría como el mejor defensor perimetral del equipo. A las 6’7 ″, ocupaba el papel dejado por la partida de Dorian Finney-Smith ”, escribió.