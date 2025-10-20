Lakers: Actualización sobre la lesión de Bronny James para el primer partido de la temporada

Segundo año Lakers de Los Ángeles El guardia Bronny James podría perderse el primer partido de la temporada del equipo contra los guerreros del estado dorado con un esguince de tobillo.

El domingo, Bronny fue sólo un «participante modificado» en la práctica, según Precio de Khobi del Registro del Condado de Orangey sigue siendo “el día a día”, según lo enumerado por los Lakers. Bronny, quien se perdió el último partido de pretemporada del viernes, podría tener dudas para recuperarse a tiempo para salir a la cancha contra los Warriros el 21 de octubre.

JJ Redick dice que el guardia bidireccional Chris Mañon participó plenamente en la práctica de hoy. Bronny James (tobillo) y Adou Thiero (rodilla) fueron participantes modificados. – Precio de Khobi (@khobi_price) 19 de octubre de 2025

La temporada pasada, Bronny y LeBron James hicieron historia durante el primer partido de la temporada de los Lakers, convirtiéndose en el primer dúo de padre e hijo en saltar a la cancha como compañeros de equipo en el NBA. Si bien LeBron (ciática) no regresará a la acción hasta mediados de noviembre, Bronny también podría perder tiempo dependiendo de la gravedad de su persistente problema en el tobillo.

Bronny James ingresa al segundo año

Bronny James llega a su segunda temporada con grandes expectativas, después de una excelente campaña de novato en la G League para los South Bay Lakers.

El entrenador en jefe de los Lakers, JJ Redick, está contento con el progreso realizado por su joven base.

«Se siente mucho más cómodo y confiado como jugador», dijo Redick sobre Bronny el 4 de octubre. vía The Associated Press.

“En cuanto a las habilidades y la lectura, todas esas cosas han mejorado, pero hay una gran diferencia entre mejorar esas cosas en entrenamientos individuales y en grupos pequeños y hacerlo 5 contra 5.

«… Es un jugador totalmente diferente de lo que era hace un año. Pensé que lo que hizo en la G League el año pasado fue enorme para él a la hora de desarrollar un nivel de comodidad al jugar a este nivel».

Se prevé que los Lakers ganen 36 juegos

Los Lakers tuvieron una temporada baja productiva, sumando a Marcus Smart, Deandre Ayton y Jake LaRavia a un equipo que terminó con el segundo puesto el año pasado. Sin embargo, se prevé que el equipo de JJ Redick gane sólo 36 juegos, según una simulación realizada por Kevin Pelton de ESPN.

Tim Bontemps de ESPN cree que los Lakers tienen muchos huecos en su plantilla, desde una débil defensa interior y perimetral hasta tiros exteriores, y no podrán competir con potencias como Trueno de la ciudad de OklahomaDenver Nuggets y Houston Rockets.

“Los Lakers, con justicia, creen que un equipo liderado por Doncic y James puede competir con cualquiera”, escribió Bontemps el 13 de octubre.

«Sin embargo, eso requiere que ambos jugadores estén sanos. Y con James ya lidiando con un problema de ciática que amenaza el inicio de su temporada por primera vez en su notable carrera, además de su estatus como el jugador de mayor edad de la liga, que se acerca a su cumpleaños número 41, la salud será una cuestión constante. Y eso es antes de los posibles problemas de tiro, así como de las preocupaciones defensivas perimetrales e interiores para este equipo».